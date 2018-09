PSOE-A pide a PP y Cs que "apaguen el derechómetro" en materias sensibles como la inmigración

Publicado 31/08/2018 13:40:34 CET

JAÉN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha pedido a PP y Ciudadanos que "apaguen el derechómetro" en materias sensibles como la inmigración y ha alertado del peligro de esa competición por tener el discurso más duro porque podría "acabar colindando con las tesis de la ultraderecha" y alimentar la xenofobia.

Así lo ha señalado en rueda de prensa en Jaén la secretaria de Formación y Nuevos Afiliados, Ángeles Férriz, quien se ha referido a la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz celebrada este jueves, donde se rechazó una comparecencia extraordinaria, a petición del PP-A, de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA) que han llegado a las costas andaluzas en los últimos meses.

A su juicio, la actitud de PP y Ciudadanos --que respaldó la petición 'popular', mientras que PSOE-A la rechazó y Podemos e IU se abstuvieron-- supone "otra batalla más de esta guerra de las derechas" entablada entre ambos partidos, que "han puesto en marcha el derechómetro a ver quién de los dos es más de derechas" y dice "la barbaridad más grande".

"Les exigimos que, al menos en materia de inmigración, apaguen el derechómetro y recuperen la cordura, la responsabilidad y el sentido de Estado", ha afirmado la dirigente socialista, para la que esa competición por tener el discurso más duro "es peligrosa".

En este sentido, ha añadido que podría "acabar colindando con las tesis de la ultraderecha y, por tanto, alimentándolas" y "lo último que necesita este asunto son pirómanos ansiosos de prender el fuego de la xenofobia".

Férriz ha reprobado el uso "indecente" de los inmigrantes por parte del PP, tanto de Pablo Casado estrechando la mano "a las mismas personas a las que quería expulsar" como de Moreno Bonilla esta semana junto a un centro de menores inmigrantes, "apenas dos semanas después de que el PP propusiera la devolución de esos menores no acompañados a sus países de origen".

"En esta vorágine de derechización parece que se ha visto inmersa la formación de Ciudadanos en Andalucía, seguramente arrastrada a la fuerza por su líder nacional, el señor Rivera, que anda como globo deshinchado desde que perdiera la moción de censura hace un par de meses", ha agregado.

Para Férriz, la consecuencia del "cambio de estrategia" en Cs es que "una formación que ha trabajado por la estabilidad" de Andalucía durante tres años, "ahora comparte estrategia con el PP y no pierde ocasión de sembrar incertidumbre sobre el futuro inmediato".

Al respecto, ha aludido a las declaraciones sobre un posible adelanto electoral y ha asegurado que, "si todos estos grupos de la oposición se dedicaran a trabajar por Andalucía la mitad del tiempo que se dedican a especular con adelantos electorales, seguramente otro gallo les cantaría, habría una oposición más útil y los ciudadanos y ciudadanas se lo agradecerían".

"Es que el señor Moreno Bonilla lleva más de un año y medio hablando de adelanto electoral. Es difícil entender la prisa que tiene por fracasar nuevamente en unas elecciones andaluzas", ha manifestado.

PLAN DE EMPLEO

Por otro lado, La secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A ha valorado el compromiso del Gobierno de España para que en 2019 Andalucía y la provincia de Jaén puedan contar con un plan especial de empleo, dando respuesta a una reivindicación de la Junta y de su partido PSOE "que fue negada sistemáticamente por el Gobierno de Rajoy".

"En siete años obtuvimos el desprecio absoluto del Gobierno del PP y en apenas un mes tuvimos la comprensión, el apoyo y el compromiso del Gobierno del PSOE. Ésa es la realidad, por mucho que le duela al PP y a Moreno Bonilla: Andalucía y Jaén podrán contar en 2019 con un plan especial de empleo del Gobierno de España", ha subrayado.

Lo ha hecho después de que el dirigente 'popular' criticase esta semana en Linares ese plan, al considerar que no hay "nada", de modo que ha recordado que él fue "incapaz de lograr en siete años que el Gobierno del PP destinara un solo euro en planes de empleo para esta tierra".

Por ello, ha resaltado que "lo que no hubo en siete años, no pretenderá el señor Moreno Bonilla verlo materializado en dos meses". "Esas prisas que tiene ahora no las gastaba antes cuando Rajoy y el ministro Montoro ninguneaban a esta tierra", ha apostillado.

Así las cosas, ha instado al PP a "alegrarse" por ese plan, al tiempo que le ha pedido paciencia, ya que "Andalucía y la provincia de Jaén tienen hoy a un aliado en el Gobierno de España a diferencia de lo que pasó en los siete años anteriores".