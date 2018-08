PSOE-A pide sensibilidad a la oposición y que apoyen el déficit para que haya más recursos para el PFEA

Publicado 26/08/2018 13:05:34 CET

EL CARPIO (CÓRDOBA), 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este domingo "sensibilidad" a los partidos de la oposición para que aprueben la nueva senda de estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit para que Andalucía pueda recibir más recursos y, así, también ampliar los que destina al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER.

En declaraciones a los periodistas en El Carpio (Córdoba), la secretaria de Política Municipal del PSOE-A, María Jesús Serrano, ha explicado que aunque muchos cuestionen el PFEA, es un plan que "consolida a la población al territorio, que genera empleo cuando más lo necesitan los trabajadores eventuales agrarios y que ayuda a transformar los municipios, arreglando infraestructuras y creando equipamientos necesarios para los vecinos".

La dirigente andaluza ha explicado que en el 2018 se prevén más de dos millones de jornales, que supondrán 120.000 contratos en aproximadamente 2.000 obras en toda Andalucía y esto "eso es una solvencia muy importante para esas personas que cuando se termina la campaña tienen que buscar complementar la jornada que les falta para tener acceso a la renta agraria, y también tener una ocupación que les permita seguir viviendo en su pueblo".

Así las cosas, Serrano ha destacado que, con el PFEA, "la Junta ha hecho su tarea" cuando ha concretado que en tres años ha incrementado un 17 por ciento la cantidad que pone a disposición de los ayuntamientos para este programa.

Por contra, ha criticado que en los últimos tres años, con el PP en el Gobierno central, este programa "se ha congelado", de modo que ha reclamado que se incrementen los fondos del PFEA. "El Ejecutivo tiene que entender que es necesario incrementar estos fondos como han hecho la Junta y las diputaciones estos años", ha agregado.

Tras censurar que el PP demostró "que no cree en este programa, que no le interesa el municipalismo y que quería dejar morir el PFEA por inanición"; la secretaria de Política Municipal del PSOE-A se ha mostrado confiada en que ahora, con Pedro Sánchez a la cabeza, el Gobierno central "será sensible y hará caso a las reivindicaciones de los municipios y de los alcaldes que reclaman ese incremento de fondos".

No obstante, ha advertido de que para poder destinar más fondos al PFEA es necesario que se apruebe la nueva senda de estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit, de ahí que pida a la oposición "sensibilidad con los ciudadanos" porque, de no salir adelante dichos objetivos económicos, "a quien se perjudica es a los ciudadanos".

"Apelamos a la sensibilidad de los responsables para que piensen en los ciudadanos y no se dejen guiar por intereses partidarios", ha zanjado María Jesús Serrano.

De su lado, la alcaldesa de El Carpio, Desirée Benavides, ha destacado la importancia del PFEA para esta municipio porque "aporta recursos extraordinarios que por sí solo no podríamos tener" y porque es "el segundo ingreso económico más importante que tenemos para el Ayuntamiento". Ha concretado que en apenas tres meses y medio, con los 250.000 euros que aporta el PFEA, se puede emplear a más de 123 vecinos, "como hemos tenido este año".