PSOE-A, PP-A y Podemos aprueban el informe del grupo de trabajo sobre la reforma electoral, que se debatirá en el Pleno

Publicado 26/07/2018 13:42:47 CET

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Local y Memoria democrática ha acogido este jueves la votación del informe final del grupo de trabajo para reformar la Ley Electoral de Andalucía, que ha salido aprobado con los votos a favor de PSOE-A, PP-A y Podemos, la abstención de Ciudadanos (Cs) y el voto en contra de IULV-CA.

Tras este paso, y con el apoyo unánime de los cinco grupos parlamentarios, el informe se enviará al Pleno del Parlamento para su correspondiente debate. Allí podrían también sustanciarse los votos particulares que PP-A, Podemos, Cs e IULV-CA han presentado a este informe, y que, a pesar de que han sido rechazados en comisión este jueves, los grupos pueden mantener vivos de cara al Pleno si así lo solicitan a través del Registro de la Cámara, según ha anunciado el presidente del grupo de trabajo, Jacinto Viedma (PSOE-A).

En el debate previo a la votación, el parlamentario del PSOE-A José Latorre ha defendido que la ley electoral andaluza ha sido "un instrumento verdaderamente útil", aunque contiene elementos que se deben "actualizar" teniendo como marco de referencia la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y "siempre desde un análisis riguroso y lo más objetivo posible".

Además, ha valorado el "completo" informe aprobado, ya que "habla de todos los temas que son importantes para esta materia" y, en él, "todos los grupos nos podemos sentir representados", según ha indicado el representante socialista, que ha reclamado el "máximo consenso" en esta materia.

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha valorado el "buen trabajo" realizado por el presidente del grupo de trabajo en su informe al "coordinar" las propuestas de los diferentes grupos, de forma que recoge "todos los puntos importantes".

No obstante, desde el PP-A consideran que el informe "adolece de la justificación de las propuestas" de los grupos, de forma que los 'populares' han presentado un voto particular centrado en diez puntos relativos a cuestiones como las "listas cremallera", una reducción del número de diputados en el Parlamento andaluz, la limitación de mandatos o una reducción de tiempo de la campaña electoral.

En representación de Podemos, el parlamentario Juan Ignacio Moreno Yagüe ha manifestado que el informe "se ha quedado un poco escaso" y "se ha reducido mucho teniendo en cuenta las exposiciones que se han producido en el grupo" de trabajo.

Así, ha indicado que su grupo se vio "forzado" a elaborar un voto particular recogiendo "los puntos que creíamos eran muy importantes y no se habían incorporado al dictamen", y especialmente la reclamación de listas electorales "verdaderamente abiertas para los ciudadanos". Además, ha abogado por "dar trascendencia" al "alejamiento cada vez mayor entre el ciudadano y las fuerzas de representación".

Por su parte, el diputado de Cs Julio Díaz ha resaltado que la reforma de la ley electoral formó parte del acuerdo de investidura firmado con el PSOE-A al inicio de la legislatura, y ha opinado que el informe final aprobado supone "un relato" que "no tiene una concreción que nos dé certidumbre de cosas concretas".

Ha defendido, no obstante, que el informe vaya a Pleno, porque "la modificación de la ley electoral no sólo es posible, sino necesaria", y, de hecho, "ya ha sido reformada anteriormente en dos ocasiones", según ha explicado el diputado de Cs, que aspira a "mejorar la proporcionalidad" y que "el voto de los andaluces valga igual vivan donde vivan".

Finalmente, la parlamentaria de IULV-CA María del Carmen Pérez ha considerado que se ha producido "una oportunidad perdida" con un informe que "no es imparcial" y viene "con muchos juicios de valor", de modo que es "un relato más que un informe propiamente dicho". En esa línea, ha indicado que el presidente del grupo de trabajo tendría que haber elaborado un informe "desde el consenso".

Por eso, ha justificado el voto particular de IULV-CA al entender que el informe "no recogía las sensibilidades de todos los grupos", y ha cuestionado que este grupo "consiga modificar la ley electoral, que era el objetivo para el que se conformó".

INFORME

El informe aprobado este jueves recoge que los partidos deben aspirar a que cualquier reforma de la Ley Electoral andaluza que se apruebe contribuya a facilitar que los órganos de representación política "reflejen lo más fielmente posible la composición ideológica de la sociedad a la vez que posibilita la gobernabilidad de las instituciones", lo que entienden que solo es posible a través del diálogo, el consenso y la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que lo integran.

El documento elaborado por la presidencia del grupo de trabajo asume que existen pocos puntos donde hay coincidencia entre todos los partidos, de ahí que les inste a que sigan trabajando en la búsqueda del consenso necesario que dé legitimidad para abordar la reforma de una ley "del calado y trascendencia de la ley electoral".

No obstante, agrupa las propuestas de modificación presentadas por los diferentes grupos en base a su incidencia o no en el régimen electoral, a que puedan ser abordadas o no desde las competencias del legislador autonómico, al consenso existente, la complejidad y viabilidad técnico-jurídica de las mismas y que las mismas estén o no comprendidas en el mandato otorgado a este grupo de trabajo.

MODIFICACIONES QUE SE PUEDEN ABORDAR

En el informe hay un bloque sobre modificaciones que se pueden abordar con la reforma de la Ley Electoral de Andalucía que se divide además en dos apartados: las propuestas que tienen un alto grado de consenso o que habiendo sido propuestas solo por algún grupo o grupos parlamentarios no deben suscitar conflictividad con el resto de fuerzas políticas, y las propuestas que precisan seguir profundizando en la búsqueda de al menos un mínimo consenso.

Respecto al primer bloque, los asuntos son 'Incompatibilidades' --establecer la dedicación exclusiva de los miembros del Parlamento (propuesta por el PSOE-A); incompatibilidad entre el cargo de parlamentario y concejal de un ayuntamiento (Podemos), e incompatibilidad entre parlamentario y senador (Podemos y Ciudadanos), o 'Comisión de control asesora de la Junta Electoral de Andalucía', ante lo que Podemos y PP-A han propuesto incluir representantes de los medios de comunicación, mientras que Ciudadanos plantea tener en cuenta el criterio profesional en el análisis de la información electoral en los medios de comunicación e IU se refiere a la necesidad de contar con el asesoramiento de profesionales en la organización de los debates electorales.

Un tercer asunto de este primer bloque de propuestas con "alto grado de consenso" se refiere a los debates electorales en medios de comunicación públicos. El informe pone de manifiesto que "todos los grupos coinciden en la necesidad de regular esta materia, si bien discrepan en la forma concreta de cómo hacerlo".

El cuarto asunto de este bloque se refiere a la información y propaganda electoral. En este sentido, el PP-A propone, según recoge el informe, incrementar de 5 a 10 minutos el tiempo de los espacios gratuitos cedidos en medios de comunicación públicos a los partidos sin representación parlamentaria o con una representación inferior al cinco por ciento.

En cuanto al bloque relativo a 'Propuestas que precisan seguir profundizando en la búsqueda de al menos un mínimo consenso', se recogen asuntos como el 'Número total de escaños del Parlamento andaluz' --incrementar de 109 a 119 (IULV-CA)--; 'Número mínimo de escaños por circunscripción electoral' --bajar de 6 a 8 el número de escaños mínimos asignados por provincia (Ciudadanos)--, o 'Sistema de reparto de escaño' -- sustituir método D'Hondt por el método Sainte-Lagüe (Ciudadanos) o sustituir el actual método D'Hondt por un método complejo que conjuga el D'Hondt y el método biproporcional con redondeo de Webster (IULV-CA).