PSOE pregunta al alcalde sobre sus "comilonas" y viajes por Europa para buscar un tranvía para la ciudad

Actualizado 27/01/2010 19:25:01 CET

GRANADA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada pidió hoy explicaciones al alcalde, José Torres Hurtado (PP), sobre sus "comilonas" y viajes por Europa para buscar un tranvía para la ciudad, "del que no se sabe nada y para el que no existe ninguna partida en los presupuestos de 2010".

Los socialistas presentarán el pleno de este mes tres iniciativas concretas sobre la política "descontrolada y despilfarradora" del regidor, con un listado "desmesurado" de gastos "superfluos e innecesarios".

Así lo señaló a través de un comunicado hoy el secretario local del PSOE de Granada, José María Rueda, quien criticó que el equipo de gobierno "no ha tenido reparos en llenarse la boca con los principios de austeridad que después no llevan a cabo, como queda reflejado en las numerosas facturas de comilonas, en los viajes de los ayudantes del alcalde a las Fallas de Valencia, o en el gasto que supone el alquiler de caballos por encima de otros asuntos más vitales para el día a día de los ciudadanos".

El máximo dirigente socialista en la capital también detalló que su grupo ha solicitado información sobre el gasto que supuso a las arcas municipales la inauguración de la avenida de Europa, en plena campaña electoral de 2007. Al respecto, apuntó que "este acto no se corresponde con la cutrez acusada ahora al negarse el alcalde, y por tanto los granadinos, a invitar con una comida a los embajadores europeos que en unos meses visitarán la capital con motivo de la Presidencia Española en Europa".

Los socialistas además pedirán explicaciones al gobierno del PP por "el mal uso y abuso de los coches oficiales". En concreto, el también concejal hizo referencia al uso de vehículos oficiales para "asuntos privados y de partido, como hemos constatado en más de una ocasión".

El secretario local del PSOE apuntó que "espera" que los 'populares' "no vuelvan a evadir la responsabilidad de explicar a los granadinos en qué se gastan su dinero" y consideró que la "rutina y la carencia de ideas es el nuevo buque insignia del alcalde y del PP, pues no hay nada destacable para la ciudad en el pleno de enero". "Cero ideas, cero iniciativas y ningún impulso político para la ciudad. Si no fuera por las iniciativas del PSOE y nuestro afán por controlar el despilfarro del PP, el pleno de este mes estaría carente de contenido", concluyó.