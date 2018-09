El PSOE provincial de Ourense subraya su preferencia por las "primarias internas", que defiende para la ciudad

Publicado 15/09/2018 19:01:28 CET

OURENSE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha subrayado su preferencia por las primarias internas para la elección de candidatos a las Alcaldías, un sistema que ha asegurado defender para la ciudad de As Burgas.

En declaraciones a Europa Press, el también alcalde de Amoeiro ha recordado que él mismo fue elegido a través de este proceso para liderar el partido en la provincia, al igual que el líder autonómico --Gonzalo Caballero-- y el estatal --Pedro Sánchez--.

En esta línea, ha defendido que el candidato a la Alcaldía de Ourense se elija a través de este proceso si así lo demanda la militancia. "Cosa distinta es que si se plantea la posibilidad de que hubiese un gran acuerdo llegado el caso, la dirección provincial valoraría si nadie quisiera ir a las primarias una solución de consenso", ha apuntado.

Precisamente, para aspirar a la alcaldía de Ourense por el Partido Socialista, el actual portavoz local, Jesús Vázquez Barquero, apuesta por la celebración de primarias para designar quien será el candidato. Además, en las últimas semanas han empezado a sonar otros nombres que podrían postularse para esta encomienda, como el caso de Laura Seara.

Preguntado al respecto, Rafael Rodríguez Villarino ha expresado que la dirección provincial no puede ser "dueña de rumores" y ha señalado que, "a día de hoy", no tiene conocimiento oficial de "ninguna candidatura personal" aunque ha reconocido que eso no quiere decir que "no haya personas valorando esa opción".