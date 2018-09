PSOE-A ve que la postura de Cs "sólo tiene una explicación:la estrategia y el nerviosismo de Albert Rivera"

Publicado 04/09/2018 20:31:07 CET

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha lamentado la "deriva" de Ciudadanos (Cs) en esta comunidad y que ésta responda en exclusiva a una "estrategia" de su presidente a nivel nacional, Albert Rivera: en este sentido, Cornejo ha criticado que la formación naranja no atienda a los intereses de los andaluces, sino que se rinda ante el "interés partidista" y el "nerviosismo" de Rivera, que está "políticamente descolocado" desde la moción de censura en el Congreso

de los Diputados.

A su juicio, según ha señalado en un comunicado, la reacción de Ciudadanos carece de explicación desde el momento en que en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de investidura, celebrada a mediodía de este martes, ha estado marcada por la "cordialidad" e incluso el portavoz de este partido en Andalucía, Juan Marín, ha valorado el alto grado de cumplimiento del acuerdo. "Por eso, no entendemos esta salida de tono, que sólo puede responder a las presiones, prisas y al nerviosismo de Rivera", ha apostillado.

Además, Cornejo ha señalado que la exigencia de la supresión de los

aforamientos no se puede abordar porque no hay margen de tiempo en

este momento, "más aún cuando requeriría de una reforma del Estatuto

de Autonomía, de un amplio consenso de todas las fuerzas

parlamentarias, porque no puede circunscribirse a dos partidos y, por

último, de un referéndum", ha recalcado.

El dirigente socialista ha insistido en que el PSOE "nunca ha engañado a la gente en aquello que no se puede abordar, como la eliminación de los aforamientos, algo que en ningún lugar de España se ha hecho".

En este punto, ha rechazado que se acuse al PSOE de haberse negado a este extremo, ya que fue la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien

manifestó estar de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero manteniendo

que no hay margen temporal, tal y como lo ha formulado Ciudadanos en

este momento.

A esto se suma que en el próximo Pleno del Parlamento se conocerán las conclusiones del grupo de trabajo sobre la reforma electoral que, según el secretario de Organización de los socialistas andaluces, ponen de manifiesto que se requerirían modificaciones de la norma autonómica, estatal y del Estatuto de Autonomía.

Como conclusión, Cornejo ha querido recordar a Ciudadanos y a Albert

Rivera que "los temas de Andalucía se deciden en Andalucía, y sin interferencias de fuera de esta tierra, tal y como estamos viendo", y a pesar de su "incomprensible" actitud ha invitado a Marín a

recobrar la "sensatez".