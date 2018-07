Raúl Rodríguez afirma que el flamenco "no se termina de crear" y que "no hacerlo es muy doloroso"

Publicado 05/07/2018 17:49:04 CET

CARMONA (SEVILLA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico y antropólogo Raúl Rodríguez ha asegurado que el flamenco, como música popular que es, "no se termina de crear", al tiempo que ha añadido que "no crear nada es muy doloroso a nivel generacional porque resulta extraño reproducir con fidelidad una cosa que no hemos conocido".

Según un comunicado de la Universidad Pablo Olavide (UPO), Rodríguez ha hecho estas declaraciones este jueves en Carmona (Sevilla) antes de su intervención en el seminario 'El porqué del flamenco. Poderío, singularidad, universalidad', dentro de la programación de los Cursos de Verano de la UPO.

El músico ha explicado que "los cantaores de finales del siglo XIX y principios del XX hacían sus propios cantes o unas adaptaciones personales, y eso es lo que se pagaba" porque era lo que tenía valor. "Los músicos estamos obligados a tener la querencia de saber y de estudiar cuando trabajamos con material que no es nuestro" ya que, de lo contrario, "cometemos un delito de corrupción artística por malversación de fondos públicos", ha ironizado.

El músico y antropólogo ha asegurado que "la creación es la madre de la tradición y no al contrario" como factor diferencial que construye el discurso emotivo de "buscar cosas que estaban conectadas para volver a conectarlas" porque "estas músicas no se han hecho solas", e hizo referencia a los conceptos de "Caribe afroandaluz" y "africanía del folclore cubano" citando al autor habanero Fernando Ortiz.

De esta manera, ha subrayado que no es casualidad que muchos de los palos surgieran en Triana, en Cádiz o en La Habana, ya que las músicas "eran negociadas en las tabernas de los puertos por gente que venía en barcos de comercio", lo que explica las "letras, toques o ritos de baile en común".

Rodríguez ha recordado que durante el siglo XVI, el diez por ciento de la población que abarcaba el territorio del Arzobispado de Sevilla --más amplio que el actual-- y hasta el 50 por ciento en el caso de Sanlúcar de Barrameda estaba compuesta por esclavos, para explicar a continuación que "curros" era como se conocía a los andaluces --sobre todo sevillanos-- que emigraban a América por cuestiones económicas, y que el término dio origen al de los "negros curros" que ya llegaron a La Habana como hombres libres para buscar trabajo.

El músico ha impartido la conferencia 'Antropomúsica creativa de los cantes de ida y vuelta', en la que ha indagado en las claves históricas del flamenco.