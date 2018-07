Requena defiende la "limpieza" del congreso del PP de Jaén tras la admisión de la demanda

Actualizado 29/06/2017 11:22:27 CET

JAÉN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha asegurado que la admisión a trámite de la demanda interpuesta por el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, por cómo se desarrolló el congreso que el 21 de mayo le dio la presidencia provincial, "es el trámite normal" es el proceso judicial y "no le preocupa en absoluto", al tiempo que ha defendido que fue un cónclave "limpio".

Así lo ha indicado este jueves el también alcalde de Santisteban del Puerto a preguntas de los periodistas después de que Moreno anunciara esa admisión por parte del juzgado de Primera Instancia número 2 de Jaén y pidiera la constitución de una gestora que se encargue de convocar un nuevo congreso.

Requena ha cuestionado que se haga "una noticia de algo que es el trámite normal" y ha señalado "lo que va a pasar", de manera que, tras la interposición de la demanda civil y su admisión a trámite, "vendrá la contestación por parte del PP, que no se olvide que es el que está demandado", luego "una audiencia previa al juicio y la realización" de éste.

"Si cada día vamos a hacer unas manifestaciones para airear este tipo de cuestiones procesales, que no son de otro tipo... No por más repetir lo mismo van a tener que llevar más razón", ha afirmado para agregar que será cuando llegue el momento "se tomarán las medidas que tengan que producirse, si (la decisión) fuese negativa a los intereses del PP".

Mientras tanto, ha subrayado que el congreso "terminó el 22 de mayo" y, en su opinión, "se organizó perfectamente", "fue un proceso limpio, democrático, que cumplió estrictamente los estatutos" del partido y "estuvo fiscalizado, por otro lado, por la dirección regional y nacional".

El presidente provincial ha insistido en que no comparte las cuestiones que plantea el equipo de Moreno, que fue su contrincante en el referido congreso, donde perdió la votación de los compromisarios, aunque previamente había ganado la votación directa entre los afiliados, pero sin la diferencia suficiente para llegar como candidato único a la cita del 21 de mayo.

En este sentido, ha considerado que "no son buenas para el partido ni tampoco para los intereses de la provincia", al tiempo que ha aseverado en que hay asuntos "infinitamente más importantes", como la que ha tratado este jueves en su comparecencia para reclamar un segundo equipo médico de urgencias en Villacarrillo.

"Eso es más importante que las circunstancias personales que creo que mueven a Miguel Moreno para judicializar esto. Bajo mi punto de vista, responde de manera clara a la no aceptación de los resultados simplemente porque no ha ganado", ha manifestado.

Requena, además, ha hecho hincapié en que hasta ahora se viene desarrollando lo que "no es más que el lógico procedimiento judicial", algo que Moreno "sabe", puesto que "terminó la carrera de Derecho hace poco. "Yo, aunque soy de ciencias, sé que ese es el camino y no me preocupa en absoluto el camino que se está siguiendo porque lógicamente es el camino que tiene que seguir la justicia", ha dicho expresando su "respeto a las decisiones que se produzcan", de modo que "la justicia actúe y vaya por el camino que tenga que ir".