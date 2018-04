Rivera (Cs) antepone que Rajoy "mueva ficha" a apoyar moción de censura a Cifuentes, a la que pide "pasar página" e irse

Publicado 18/04/2018 12:07:58 CET

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, se ha pronunciado sobre el apoyo a una posible moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a cuenta de la polémica de su máster universitario, señalando que, en última instancia, estaría dispuesto a hablar del particular con el líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

Sin embargo, éste sería el "plan B", siendo el 'A' que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "mueva ficha" y resuelva en el presente mes de abril la proposición de un nuevo candidato bajo las siglas del PP que la formación naranja apoyaría para acabar la legislatura, según ha señalado en una entrevista a Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

En el caso de Cifuentes, sostiene Rivera, Ciudadanos ha hecho "algo de sentido común", en el sentido de que en primer lugar se han pedido explicaciones. "Como no las dio y claramente ha mentido, incluso con posibles delitos en esa trama universitaria", Cs pidió una comisión de investigación "que podría haber puesto luz y taquígrafos en dos semanas a todo esto" y que sin embargo el PP bloqueó en sede parlamentaria.

"Si no das explicaciones y bloqueas la comisión, ya sé la verdad: mientes y encubres la trama", ha afirmado el líder naranja, que justifica así la tercera fase, pedir la dimisión. Ahora bien, "uno no cambia de presidente en un cuarto de hora, sino en dos o tres semanas", por lo cual se ha pedido al PP que proponga un candidato para pilotar los nueve meses de legislatura efectiva que quedan.

Con todo, aunque desde Ciudadanos no se considera que tenga sentido introducir un cambio de gobierno, la formación está dispuesta a hablar con el PSOE de esa posibilidad "si el PP se enroca, si Rajoy encubre la trama corrupta de la universidad y Cifuentes sigue enroscada en el escaño". No obstante, ha repetido que sería la última opción, pues su prioridad es que "Rajoy resuelva pronto", ya que "es lo que todo el mundo espera, y cambiar el gobierno no es una broma, sino una cosa muy seria".

PARA CS, LA RENUNCIA AL MÁSTER NO ES SUFICIENTE

A juicio de Rivera, la renuncia al máster hecha pública por la presidenta madrileña no es suficiente, habida cuenta de que "el problema no es ése, sino una trama corrupta en la universidad" donde se dilucidan posibles acciones de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

"Hay unos señores que han metido un chiringuito político de corrupción dentro de la universidad pública, que es sagrada, y que se han saltado el esfuerzo de padres y abuelos durante la crisis para pagar tasas y másters", ha criticado el presidente de Cs, que recuerda que lo sucedido no implica sólo un 'caso Cifuentes', sino un 'caso de la universidad' donde hay que investigar, limpiar y recomponer su imagen".

Recuerda que España ha logrado "una cosa importantísima", como es que las familias humildes "puedan ir a la universidad y tener una carrera o un máster, y eso no puede estar manchado por la corrupción del PP".

Cifuentes, agrega Rivera, ha confesado que "ha hecho, como mínimo, las cosas mal, e incluso posiblemente de manera delictiva; lo mejor es que pase página y se marche". "Hay que saber dimitir a veces cuando uno comete no sólo errores, sino cosas muy graves que la Fiscalía está investigando: creo que habrá querella y proceso judicial, y lo mejor para Madrid es dejar estas cosas y hablar de lo que importa, de su vida y de cómo ayudarles", ha apostillado.