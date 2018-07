Rivera llama a "ganar al nacionalismo con ideas y votos" y no con el "camino facilón del apaciguamiento"

Publicado 11/07/2018 14:18:52 CET

Cree que "hay un socio" del 'bloque del 155', en alusión al PSOE, que "se ha dado de baja del bloque constitucionalista"

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha manifestado este miércoles que "al nacionalismo hay que ganarle con ideas y votos", y ha rechazado seguir "el camino facilón del apaciguamiento" otorgando concesiones y "privilegios".

En el transcurso de un desayuno informativo organizado en Sevilla por el Grupo Joly Andalucía, Albert Rivera ha criticado la "política de apaciguamiento y pacto permanente con los nacionalistas", así como ha señalado que no cree "en la bilateralidad, sino en la igualdad" entre los ciudadanos.

En esa línea, ha abogado por que en España "el Estado autonómico vuelva a ser un Estado autonómico", frente a planteamientos que acercan al país más a un modelo de "confederación", y ha aseverado que "el proyecto de unión hay que garantizarlo" en el país.

Rivera ha distinguido entre "el camino facilón, el del apaciguamiento" con los nacionalistas, que "es la política equivocada", y que no es "decente ni inteligente", y el "camino correcto", que, a su juicio, pasa por rechazar dar más competencias y "vigilar" las que se tienen, o, aludiendo al caso concreto de Cataluña, controlar qué hace el Gobierno de la Generalitat "con las 'embajadas', con la tarjeta sanitaria, con la educación o los funcionarios".

El líder nacional de Cs se ha remontado a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y a la diferencia entre el primer ministro británico Neville Chamberlain, que "escogió el apaciguamiento" con el nazismo, y el también premier Winston Churchill, que fue "un estadista, apostó por una batalla de ideas y era europeísta". En esa línea, ha enfatizado que "hay que decir basta sin complejos", porque, "si seguimos concediendo privilegios" a los nacionalistas "seguiremos igual o peor".

Rivera ha incidido en que, en Cataluña, la "batalla" frente al nacionalismo requiere de "convencimiento y liderazgo", y hay que hacerla "juntos la mayoría de españoles, dándonos la mano la mayoría de constitucionalistas", porque "los aliados somos los constitucionalistas", que es en el bando donde se sitúa Cs, según ha remarcado. "Nosotros estamos donde estábamos", ha aseverado al respecto.

A la pregunta de si cree que está "roto" el 'bloque del (artículo) 155', Rivera ha respondido que no lo cree, sino que lo que piensa es que "hay un socio --en alusión al PSOE-- que se ha dado de baja, y no es del 155, sino del bloque constitucionalista".

Así, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "roto una tradición" con tal de llegar al Ejecutivo "de cualquier manera", y en concreto ha aludido al encuentro que mantuvo este martes con representantes de víctimas del terrorismo, que, según ha agregado, están muy molestas, "y con razón", porque el jefe del Ejecutivo "no quiere recibirles".

"Eso también es romper con el constitucionalismo", ha afirmado Rivera, quien se ha posicionado "con la víctimas", y ha agregado que "los cinco escaños del PNV o los dos de Bildu" en el Congreso "no pueden ni deben cambiar la historia de este país".

ARTÍCULO 155

El líder de Cs ha defendido que, tras la elección de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, se le debería haber hecho "un requerimiento" desde el Gobierno central "para cumplir la Constitución", y "si hubiera dicho que acata" la Carta Magna "se podría normalizar la situación".

Ha criticado que, en vez de eso, desde que Torra llegó al Govern catalán ha dicho "que va a seguir, que no va a cumplir sentencias del Tribunal Constitucional, que va a abrir más embajadas y a aumentar el dinero para la televisión pública" catalana, TV3, desde la que "se insulta a andaluces".

Rivera ha defendido que él "hubiera aplicado" el artículo 155 de la Constitución "de manera consensuada" con el resto de partidos "hasta que Torra hubiera entendido que, para ser presidente autonómico, tiene que cumplir la Constitución", porque el presidente de la Generalitat "representa al Estado en Cataluña", según ha recordado, "y hay que exigirle lealtad".

Rivera ha aseverado que "no valen equidistancias", porque "una cosa son los demócratas y otra los golpistas", que son quienes "no respetan la ley", y se ha reivindicado como "constitucionalista, catalán y español", que no está "dispuesto a mirar para otro lado", y lidera un partido, Cs, que "viene a plantear una alternativa" que es igual "en Andalucía, en Barcelona, en Madrid o en el País Vasco", según ha defendido.

En esa línea, ha tachado de "indecente" situar a la líder de Cs en Cataluña y ganadora de las últimas elecciones en dicha comunidad, Inés Arrimadas, "en el mismo plano que a los comités separatistas que están cortando carreteras", y se ha preguntado si "es normal que el jefe del Estado, el Rey, no pueda ir a Cataluña y pisar una parte de su país" por la actitud del Gobierno de la Generalitat.

"DIFERENCIA" ENTRE RAJOY Y SÁNCHEZ

"Todos sabemos quiénes han dado un golpe, y quiénes cumplimos la ley y quiénes la violaron", ha insistido Rivera, que, al ser preguntado, ha apuntado que Rajoy también se comportó como "Chamberlain" en relación al nacionalismo catalán, pero "con una diferencia" respecto a Sánchez, y es que el presidente del PP, "con todos los errores que cometiera, nos tuvo como aliados a PSOE y a Cs, no a Torra como aliado y a Arrimadas como problema".

Además, ha remarcado que "Rajoy no llegó al Gobierno con los escaños de Bildu y ERC, sino con los del PP, que había ganado las elecciones, y con Cs", que suscribió con los 'populares' un acuerdo de investidura. En esa línea, ha señalado que la política del expresidente del Gobierno pudo ser "inmovilista y tardía en algunos momentos a la hora de reaccionar, pero pasó por las urnas" y no llegó a la Moncloa "con los escaños" de fuerzas nacionalistas o separatistas.

A la pregunta de si "cerraría" la televisión pública catalana, Rivera ha respondido que "me conformaría con que cumplieran las leyes, la Constitución", y que "no insultaran a la líder de la oposición --Inés Arrimadas-- o a los andaluces".

Además, ha manifestado que "habría que controlar que se cumpla la ley y pedir un plan de saneamiento para todas las televisiones públicas en general".