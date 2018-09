El 'roadshow' de la Fundación ONCE llega a Úbeda (Jaén) para acercar a los jóvenes con discapacidad al empleo

FUNDACIÓN ONCE

Publicado 03/09/2018 14:21:48 CET

ÚBEDA (JAÉN), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, ha puesto en marcha el 'roadshow' 'No te rindas nunca' que, con el lema 'Esta oportunidad no pasa todos los días' ha llegado este lunes a Úbeda (Jaén) para acercar a los jóvenes con discapacidad al empleo.

Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad dentro del proyecto Activa Tu Talento, en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de todo el territorio español que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad. La inscripción de candidaturas se realizará a través del portal Noterindasnunca.org.

Para ello, el 'roadshow' realiza un recorrido durante tres meses por 15 comunidades autónomas y 78 localidades. En Andalucía ha estado ya durante este verano en Huelva, Cádiz, Algeciras (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Almería y Motril, y ahora, al comenzar septiembre, llega a Úbeda antes de seguir por Lucena, Écija y Utrera.

El acto de presentación en la ciudad ubetense ha contado con la presencia de la alcaldesa, Antonia Olivares; el director territorial de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López Aguado y de la directora de ONCE en Jaén, Rosario Sedano, según ha informado la entidad organizadora.

López ha hecho un llamamiento a los jóvenes con discapacidad de la zona para que acudan a la unidad móvil porque van a encontrar "una unidad con un equipo multidisciplinar dividido en diferentes zonas (grupal, de talleres o de entrevistas personales) con el objetivo de orientarles en la búsqueda de empleo con la ayuda de las empresas de la comarca".

Con la gestión de los procesos de selección de Inserta Empleo, ya son más de 20.000 personas las que han podido encontrar trabajo en los últimos años gracias a la confianza que depositan las empresas en esta herramienta del Grupo ONCE.

Al hilo, el director regional de Inserta Empleo en Andalucía ha animado también al tejido empresarial de Úbeda y comarca para que incorpore "el talento que tienen los jóvenes con discapacidad cualificadas, con competencias y conocimientos y con capacidades más que suficientes para estar dentro de las plantillas".

Por su parte, Rosario Sedano ha lamentado que aún, a pesar de todo el trabajo que se está realizando, el 60 por ciento de los jóvenes con discapacidad de todo el país no tengan empleo, "por lo que ésta es una oportunidad magnífica para poder reducir estas cifras que son preocupantes".

Finalmente, la alcaldesa de Úbeda ha agradecido a Inserta Empleo y Fundación ONCE que hayan elegido a este municipio dentro de la ruta que están realizando por diez localidades de Andalucía: "Agradezco esa confianza y ese apoyo que nosotros realizamos diariamente desde el Ayuntamiento como institución cercana a las personas con discapacidad en la búsqueda de empleo", ha comentado.

Olivares ha añadido que el municipio cuenta con una bolsa de empleo propia para personas con discapacidad así como otros proyectos que se están gestionando para posibilitar trabajo a estas personas, como aparcamientos en la localidad.

UNIDADES MÓVILES

'No te rindas nunca' cuenta con cuatro unidades móviles que están recorriendo de forma simultánea el territorio español durante este verano, estando situadas de dos a cuatro días en las ubicaciones elegidas para cada localidad. Esta iniciativa, que se inició el 12 de julio, se podrá visitar en Úbeda estos lunes, martes y el miércoles en la calle Genil en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, salvo el miércoles, que finalizará a las 14,00 horas.

En Andalucía se registran actualmente 43.700 personas desempleadas con discapacidad (y un total de 74.200 ocupados), lo que representa el 37,1 por ciento. El total de contratos a jóvenes de menos de 25 años en esta comunidad, de enero de 2016 a junio de 2018, fue de 3.518. Por otra parte, el número de jóvenes andaluces con discapacidad entre 16 y 24 años es de 18.400 (6,9 por ciento), de un total de 371.300 personas que pertenecen al colectivo de la discapacidad en toda la comunidad.

Las oficinas de información itinerantes estarán dotadas del personal y las áreas necesarias para informar a los jóvenes que las visiten de todos los recursos que tienen a su alcance para formarse y responder a la actual demanda de empleo de las empresas de nuestro país.

Cuentan con un espacio grupal para el desarrollo de talleres así como un área privada destinada a las entrevistas individuales y una zona de trabajo para la inscripción de candidaturas. Los visitantes que deseen inscribirse tendrán que llevar el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, el certificado de inscripción como demandante de empleo y el DNI.

TALLERES

Los visitantes podrán participar en cuatro tipos de actividades. El taller 'La actitud que me impulsa' estará orientado a entender la actitud propia desde una perspectiva mental, emocional y corporal, a través de charlas motivacionales y juegos teatrales.

En el taller 'Talentos únicos y diversos', el candidato tendrá que reconocer sus talentos personales y profesionales, indagando en las cosas en las que destaca, en sus pasiones y orientación profesional. El taller 'El poder de una visión' estará dirigido a generar en el candidato una ruta profesional a cinco años y ayudarle a identificar dónde quiere llegar profesionalmente a través de dinámicas como la arteterapia.

Por último, el taller 'Comienza la aventura' estará destinado a ayudar al colectivo de jóvenes con discapacidad a redactar su CV de forma que despierte el interés de las empresas y, para ello, realizarán juegos teatrales con disfraces, utilizarán instrumentos musicales, etc.