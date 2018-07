Rodríguez y Maíllo presentan este viernes la marca 'Adelante Andalucía' a pesar de la negativa de Echenique

Publicado 26/07/2018 17:20:36 CET

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los líderes andaluces de Podemos e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, tienen previsto presentar este viernes en Sevilla la marca 'Adelante Andalucía' para la confluencia en esta comunidad autónoma, un paso que dan a pesar de la negativa del secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, a aceptar dicho nombre para los comicios andaluces. El dirigente estatal argumenta que la marca que impulsan desde Andalucía no lleva la palabra 'Podemos' en un lugar preferente, como marcan los estatutos.

Los dos partidos andaluces han informado en sendas convocatorias que sus líderes presentarán este viernes la marca Adelante Andalucía junto al resto de organizaciones que ya se han sumado al proceso de confluencia, en un acto que arrancará a las 10,30 horas en Sevilla, concretamente en el Centro Cívico La Buhaira.

Rodríguez y Maíllo siguen así adelante con su hoja de ruta después de que Echenique se reuniera este miércoles con la dirección andaluza para tratar de solucionar la disputa que mantienen abierta ya desde hace meses sobre el modo de construir la confluencia con IU para las próximas elecciones autonómicas en Andalucía donde, en concreto, no hubo acuerdo sobre el marca electoral.

En dicho encuentro, el secretario de Organización propuso a los andaluces que la candidatura de la confluencia se llame 'Unidas Podemos Izquierda Unida', una propuesta que Podemos Andalucía rechaza porque "excluye a Andalucía y a Izquierda Unida". Así, los andaluces siguen adelante con la propuesta que trasladaron a estatal de nombrar a la confluencia Adelante Andalucía con Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y el resto de organizaciones que se incorporen al proceso.

La Secretaría de Organización defendió el nombre de 'Unidas Podemos Izquierda Unida' en la línea defendida por la dirección estatal del partido para mantener la marca Podemos en el nombre, mientras proponía que 'Adelante Andalucía' quedara como el "lema principal" de la campaña, dejando en manos de la ejecutiva andaluza el "protagonismo" que quieran darle.

No obstante, la dirección andaluza ha rechazado esa propuesta porque "no cumple con el mandato de poner a Andalucía en el centro" y porque "invisibiliza al resto de fuerzas hermanas" con las que forman coalición y no tienen "ninguna intención de invisibilizar a Izquierda Unida en Andalucía". Así, su propuesta es nombrar a la confluencia como Adelante Andalucía con Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y el resto de organizaciones que se sumen.

Y es que, como explicaron desde la ejecutiva de Teresa Rodríguez, no quieren "dejar a nadie fuera ni que nadie se sienta menos". "El nombre que proponen por la vía de los hechos es Unidas Podemos, y eso excluye a Andalucía, a Izquierda Unida y al resto de organizaciones confluyentes. El nombre se consensúa entre todas las fuerzas hermanas, no lo imponemos nosotros, no es nuestro estilo", añadieron.

Ya este mismo jueves, Echenique ha reconocido que todavía mantienen una "pequeña discrepancia" con la dirección del partido en Andalucía en torno a la marca, pero se ha mostrado confiado en que serán capaces de resolverla. "Es verdad que todavía hay una pequeña discrepancia respecto del nombre, pero creo que se resolverá en los próximos días y además creo que es muy necesario que dejemos de hablar de nosotros y pasemos a hablar de políticas", aseguró.

Aunque el secretario de Organización ha manifestado que el encuentro del miércoles fue "muy productivo", ha reconocido que no consiguió llegar a un acuerdo con los andaluces sobre el nombre a utilizar en los comicios autonómicos, mientras que preguntado sobre cuál va a ser el criterio que se va a imponer si finalmente ninguna de las partes ceden, Echenique evitó avanzar acontecimientos dejando claro que la dirección estatal "no va a impedir que en Andalucía pueda haber un buen resultado".

"No vamos a poner piedras en el camino. Estamos dialogando. Tenemos voluntad de pasar página cuanto antes. Yo creo que lo mejor es que sigamos hablando y nos pongamos de acuerdo", explicó tras señalar que en la reunión de ayer "acercaron posturas" aunque todavía persistan sus discrepancias en torno al nombre.

DISPUTA ABIERTA DESDE HACE MESES

De hecho, el conflicto entre la dirección estatal y autonómica comenzó a alcanzar niveles preocupantes cuando a principios de junio Rodríguez presentó junto a IULV-CA la plataforma 'Adelante Andalucía' para estructurar la confluencia y, con ella, puso en marcha la creación un nuevo censo con el objetivo de que sirviera después para convocar unas primarias conjuntas de las que salieran las listas definitivas de la confluencia.

Todo ello, a pesar de que la dirección estatal había aprobado un reglamento para diseñar las coaliciones electorales para las próximas municipales y autonómicas, en el que se establecía la obligación de concurrir con la marca 'Podemos' --tal y como aprobaron los inscritos en una consulta-- y rechazaba primarias conjuntas a nivel autonómico.

De hecho, el secretario de Organización ya acusó entonces a la líder andaluza de estar "contraviniendo" el reglamento, a lo que Rodríguez reaccionó reivindicado la capacidad de Andalucía para marcar su propia hoja de ruta, en base a las características de su Comunidad.

Ahora, dos meses después, y tras ganar Rodríguez las primarias con el 75 por ciento de los votos, sus posiciones siguen encontradas en lo que tiene que ver con el nombre de la coalición, ya que la dirección andaluza no acepta la propuesta planteada por Echenique, para que la candidatura se llame 'Unidas Podemos Izquierda Unida' y 'Adelante Andalucía' sea el lema principal de la campaña.

Sin embargo, Echenique ha insistido este jueves en que los inscritos del partido en Andalucía decidieron en la consulta celebrada en marzo que la marca 'Podemos' apareciera en el nombre de la coalición. "Lo votaron los inscritos. La soberanía en Podemos es de las bases", ha sentenciado.