RTVA mantendrá en la parrilla los programas de más éxito, refuerza oferta informativa y busca atraer a audiencia joven

El subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, ha avanzado este martes las previsiones de esta empresa pública en cuanto a la nueva programación para la presente temporada 2018/2019, donde continuarán los programas que han cosechado más éxito, se innovará para intentar atraer a la audiencia más joven y reforzará la oferta informativa en todos sus canales.

Así lo ha explicado Durán en su comparecencia ante la comisión parlamentaria de control de la RTVA y de sus sociedades filiares, solicitada por el PSOE-A y Podemos, para explicar la nueva parrilla, que aún tiene un carácter provisional pues debe ser abordada en el Comité de Antena, en el Consejo Asesor y en el Consejo de Administración de la RTVA antes de ser definitiva.

"En la nueva temporada que comienza, la programación de la RTVA continuará la línea de marcado servicio público, poniendo especial énfasis en el seguimiento de la actualidad andaluza y en el entretenimiento no estridente como argumentos básicos sobre los que construir las ofertas de radio y televisión", ha esbozado Durán.

En cuanto a la televisión, ha explicado que el objetivo es "seguir siendo la televisión de referencia de los andaluces" y, para eso, continuará con una oferta para todos los públicos, "incidiendo en aquellos programas que han venido marcando el éxito de una buena parte de la programación e insistiendo en el acercamiento a los gustos de los nuevos públicos que demandan la actualización de los formatos clásicos y un lenguaje y narrativa que va cambiando con el tiempo".

Uno de los hitos que va a marcar esta temporada, como ha expuesto Durán, va a ser la celebración del 30 aniversario de la RTVA, así como se reforzarán los formatos de entretenimiento ya consolidados "por su mejor rendimiento" y de aquellos que mejor ponen en valor la vocación de responsabilidad social corporativo de la cadena con "nuevos estrenos y algunos cambios en las estructuras informativas".

Ha explicado que los informativos tendrán "una nueva estructura" en las dos ediciones, y que aumentará el número de desconexiones provinciales "para hacer más fácil el acceso a la información provincial y ampliar el tiempo de información general de los informativos centrales". Ha concretado que cambiará la estructura de Noticias 1 incluyendo cinco minutos de desconexiones provinciales a partir de las 15 horas y se remodela la estructura de Noticias 2, adelantándose a las 19,45 horas la desconexión provincial y, tras el programa de cocina, añade otra desconexión provincial.

Durán ha señalado que una de las principales novedades de la franja matinal es la inclusión de un nuevo magazín informativo y divulgativo que se emitirá 12,00 y 13,55 horas para "dar personalidad y reforzar la fidelidad de los espectadores en esa franja tan competitiva". Así, junto a 'Andalucía Directo', Canal Sur ofrecerá "más de diez horas diarias de actualidad".

Además, se mantendrán en la parrilla los programas de "más éxito" como 'La tarde aquí ahora' y 'Cómetelo' y se refuerza la franja de tira diaria para el acceso al prime time manteniendo la emisión de teleserie de lunes a miércoles.

Dos novedades en prime time: los lunes se estrenará un nuevo programa actualidad dirigido por Nacho Medina sobre temas sociales; mientras se trabaja en un nuevo programa-concurso. Asimismo, se consolidan los formatos de prime time con mejor rendimiento y se mantiene durante el fin de semana la "tónica" de la pasada temporada. Sobre ATV, ha explicado que esta temporada buscan relanzar el canal y profundizar en su carácter temático y divulgativo.

LA RADIO

En lo que a la radio respecta, Durán ha incidido en que el objetivo es "mantener el compromiso de utilidad, servicio público e información", alternando los programas más emblemáticos con algunos cambios que fortalezcan la presencia en las franjas más competitivas.

Tras señalar que la información es el "santo y seña" de Canal Sur Radio, Durán ha avanzado la incorporación de Pepe da Rosa al magazine que dirige Rafael Cremades, mientras ha explicado que a mediodía cada emisora desconectará para ofrecer 55 minutos de actualidad, ante de continuar con el informativo 'Hora sur mediodía'.

Asimismo, se va a incorporar un nuevo formato para atraer a audiencia joven, "para lo que vuelve el equipo de imitadores de 'El pelotazo', además de crear un nuevo formato no convencional". Otra idea es hacer un programa con información sexual, sobre andaluces que residen fuera de España y otro llamado 'No te rindas', con testimonios sobre salud y superación.

En la RAI, se va a reforzar la oferta de noticias con el horizonte en "convertirla en la radio de los directos", para lo que va a aumentar el tiempo de las desconexiones locales, de tres a cinco minutos en las mañanas.

"La base es el mantenimiento de los programas que más éxito tienen y la innovación en aquellos que pretendemos que tengan una renovación, siempre dentro del mantenimiento del servicio público al que estamos obligados", ha zanjado Durán.

PP-A VE LA PROPUESTA "CONTINUISTA Y CONFORMISTA"

En nombre del PP-A, Guillermo García de Longoria ha criticado que la programación que ha presentado Durán es "la triste canción del verano, continuista y conformista" y que, ha advertido, "atraerá poca audiencia y rendimiento social". Tras apuntar que los datos señalan que "a los andaluces no les gusta lo que ofrece Canal Sur", ha defendido que la programación se debe hacer en pase a los criterios de calidad, servicio público y dinero público, toda vez que su fin último es la audiencia y "cuanto más atractiva sea la programación más gente verá la cadena y será más atractivo también para los inversores".

Por Podemos Andalucía, el diputado Jesús Alberto de Manuel ha criticado el "retraso" de la empresa pública en presentar la nueva programación pues, a su juicio, debería haberse estrenado en septiembre como ha ocurrido en otros medios en lugar de tener aún un carácter de provisionalidad dado que tiene que ser abordado en órganos de la RTVA que aún no han sido consultados. Además, ha advertido de que el hecho de que no se haya anunciado una fecha clara para su estreno está generando "inquietud" entre los trabajadores.

Sergio Romero, diputado de Cs, ha asegurado que la RTVA es "el ejemplo real y perfecto de la cuadratura del círculo" pues tiene que combinar "la viabilidad económica, la calidad y la competitividad en el mercado con el resto de televisiones, la responsabilidad social y el servicio público", de ahí que también apele a la creatividad para hacer las cosas de modo diferente, mientras ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de esta cadena y ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar los recursos o focalizar en el entretenimiento, para innovar y que no sea tan "folclórico".

Para posicionar al PSOE-A, Ángeles Férriz ha asumido que "no debe ser fácil" plantear una nueva programación para la RTVA que consolide lo que funciona y que intente innovar, siempre preservando el servicio público de esta empresa, cumpliendo con lo establecido en el Contrato Programa y, además, hacerlo "conteniendo el gasto". Así, ha rechazado las críticas de Podemos porque "en cuatro años no han dicho nada bueno", y le ha dicho que "le daría credibilidad que, además de mantener lo mal que lo hace Canal Sur, reconozca que en algo se acierta" para no "desprestigiar" a RTVA.

En su réplica, Durán ha insistido en lo complejo de elaborar la programación y que se hace en base al análisis de "muchas claves con gran dosis profesionalidad, de análisis del mercado, la competencia y los recursos propios", para hacer una parrilla que, "con su aciertos y errores, hace frente a su compromiso de servicio público". Además, ha incidido en que RTVA hace frente a "una competencia voraz y unos recursos que no son ilimitados sino más bien muy limitaditos".