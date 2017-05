Publicado 03/05/2017 21:40:07 CET

LINARES (JAÉN), 3 May. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del PSOE y aspirante a repetir en el cargo, Pedro Sánchez, ha destacado el proyecto "imparable" que plantea en las primarias y ha asegurado que el partido a partir del próximo 21 de mayo va "a derrotar al gobierno corrupto de la derecha".

Así lo ha señalado este miércoles en un encuentro con militantes en el auditorio de El Pósito de Linares (Jaén), en el que ha estado precedido del exalcalde linarense Alfredo Catalán; la concejala de La Puerta de Segura Mar Mayenco; el portavoz de la plataforma en su apoyo en la provincia, Valeriano Bermúdez, y la exministra de Cultura Carmen Calvo.

Ante unas 600 personas que lo han recibido al grito de presidente, Sánchez ha considerado que "es urgente el cambio político" ante un "PP carcomido por la corrupción" al frente de las principales instituciones y ha puesto como ejemplo el reciente encarcelamiento del expresidente madrileño Ignacio González.

"Y luego tenemos que escuchar a Rajoy diciendo que gracias a él que la hace la paga. No, al que le pillan la pagan", ha dicho no sin preguntarse "cuántos Ignacios González, cuántos Bárcenas, Matas, Mato hay dentro del PP escondidos" y "todavía no pillados", motivo por el que "el no debió ser no en el mes de octubre".

Ha instado a Rajoy que "no se esconda" porque su "silencio" con la corrupción en su partido demuestra que quien calla otorga", ha defendido que el PSOE tiene que exigir su "comparecencia en el Congreso, responsabilidades políticas y que dimita como presidente".

Sánchez ha aludido, además, a la intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el debate de presupuestos de este miércoles en el que "parece le ha entrado la vena latina" con un "quo vadis PSOE". ¿Dónde vas PSOE? A partir del próximo 21 de mayo, a derrotar al gobierno corrupto de la derecha", ha apostillado.

También se ha referido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que tiene el "problema" de considerar al PSOE su "adversario", punto en el que ha incidido en que si hubiese querido y hubiese apoyado un presidente del Gobierno socialista "no hubiera hecho falta" presentar ahora una moción de censura. A su juicio, sin embargo, "Iglesias vive mucho mejor con un gobierno de Rajoy" que con uno del PSOE, pero "el problema es que sus votantes no".

Así las cosas, ha hecho hincapié en la necesidad de "regenerar la vida democrática". "Y sólo lo podemos hacer nosotros por eso tenemos que trabajar para que el día 21 salga adelante este proyecto", ha comentado no sin agradecer el trabajo "incansable" de las plataformas creadas desde octubre primero "pidiendo un congreso", luego para "garantizar las primarias" y ahora muchas de ellas respaldando "esta humilde candidatura", de la que se ha mostrado "convencido" de que también "va a ganar en Linares, Jaén y Andalucía".

AFILADOS DE BASE

En ese proyecto ha reivindicado a los afiliados de base y el orgullo de la historia de un partido con 138 años con "aciertos y errores" en la que se han hecho "grandes cosas" en el avance de derechos y libertades, al tiempo que ha destacado la "sintonía enorme" que la militancia, en su opinión, tiene con su proyecto.

"Estas primarias no pueden servir ni para enfrentar a territorios ni para tratar de patrimonializar un patrimonio que es de todos, al menos de todos los que nos sentimos feministas y yo soy un político feminista", ha añadido Sánchez, quien se ha comprometido con una "dirección paritaria" en la próxima ejecutiva.

Ha incidido en la necesidad de que el PSOE vuelva a ser "una fuerza de cambio" y no una "suerte de recambio de políticas" del PP, como "muchos piensan" tras la abstención en la investidura de Rajoy. Y es que, desde octubre, no ha habido cambios y sigue viendo "tantas tanta injusticias, mientras que de Bárcenas no se habla, pero no ha devuelto el dinero y su amigo sigue en Moncloa".

En este sentido, el precandidato ha defendido que hay que ser "coherente" y cumplir con la palabra dada, lo que "nos volverá hacer un PSOE ganador". Y es que, todos lo quieren, "pero la cuestión es cómo": "Hay que ser creíble y en estas primarias también. Me apetece votar para que sea la última vez que un secretario general tiene que dimitir para cumplir con la palabra dada", ha aseverado.

"DISCURSO DEL MIEDO"

Además y tras aludir a algunos que "se autodefinen como todo el PSOE, cien por cien PSOE, ha lamentado el "discurso del miedo y la mentira que se utiliza en algunas ocasiones" que es todo lo contrario, "cero por cien PSOE. Al respecto, se ha referido a comentarios como que "si este hombre gana quiere romper España, el partido o echarse en brazos de Podemos". "Nunca eché al PSOE en brazos de extrema izquierda y de la extrema derecha y mucho menos a cambio de nada", ha afirmado.

También ha hablado de "incluso críticas de esta dirección provisional que se eterniza diciendo es que este hombre se ha presentado muy pronto", punto en el que se ha cuestionado si "no será que habéis puesto el congreso muy tarde". En este sentido, ha recalcado que un PSOE sin líder "al único que beneficia es a Rajoy".

Así las cosas, ha animado a "hablar claro y mojarse sin esconderse" en este proceso que culminará con las primarias porque está en juego el "legado de generaciones" y sobre todo "la responsabilidad con generaciones futuras que también merecen un PSOE en pie y tener un gobierno de izquierda".

Después, a partir del 22 de mayo, una vez que este proyecto "imparable" salga adelante, se ha comprometido a "abrir las agrupaciones" e incorporar "gente joven", ya que el partido "se desangra sin savia nueva" y "no volverá a ser un partido ganador" sin ella. "Y tenemos que hacer política como la gente joven quiere hacer política", ha indicado para aludir al "desafío de hacer del PSOE una organización del siglo XXI".

Así las cosas y tras haber "pasado un otoño difícil y un invierno larguísimo", ha valorado la "primavera" actual: "Pido que el 21 de mayo hagamos florecer de nuevo a nuestra querida organización", ha manifestado Sánchez, que también ha apelado "a la unidad" tras las primarias en las que hay proyectos diversos pero

"que pueden convivir".