Susana Díaz espera "financiación nueva" para el Algeciras-Bobadilla con el Gobierno de Pedro Sánchez

Actualizado 15/06/2018 11:43:18 CET

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado este viernes confiada en que el "nuevo tiempo" que se ha abierto en España con el nuevo Gobierno central que preside el socialista Pedro Sánchez venga acompañado de una "financiación nueva" para una "infraestructura de primer nivel" como es el corredor Algeciras-Bobadilla.

Así lo ha puesto de manifiesto Susana Díaz en el transcurso de la intervención que ha protagonizado al presidir la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno andaluz y las empresas encuadradas en el sector de la estiba para la puesta en marcha de una convocatoria específica del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

La presidenta andaluza ha mostrado su confianza en que, "en el nuevo tiempo que se abre en este país", el Gobierno de España tenga la "sensibilidad que hasta ahora ha faltado" en relación a "una demanda no ya urgente", sino "urgentísima", que es el corredor Algeciras-Bobadilla.

Susana Díaz ha insistido en que se trata de "una infraestructura de primer nivel que ya no puede esperar, y una necesidad urgente", y en esa línea ha manifestado que quien piense en que "no es una prioridad, no comprende el cambio que se está produciendo en el tráfico marítimo internacional".

Tras agregar que "la propia Comisión Europea lo ve así", ha señalado que está "convencida" de que "en este nuevo tiempo" va a "haber la sensibilidad que hasta ahora nos ha faltado", y, según ha añadido, "todo eso nos va a permitir mandar un mensaje de ilusión a las personas que viven allí" y a quienes miran al campo de Gibraltar con cierta "incertidumbre".