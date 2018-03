Susana Díaz estará "vigilante" para que los PGE de 2018 no supongan nuevo "maltrato" a Andalucía

Publicado 23/03/2018 10:07:18 CET

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido este viernes de que estará "vigilante" para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año que el Gobierno central tiene previsto aprobar la próxima semana no supongan un nuevo "maltrato" a Andalucía.

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Susana Díaz ha confiado en que los PGE para el presente ejercicio no sean como los de 2017, que claramente "maltrataron" a Andalucía al conllevar un recorte del 37 por ciento de la inversión, e iban "contra las personas".

Para la presidenta, siempre es bueno que haya unos presupuestos que sean buenos para los ciudadanos y, en este caso, para Andalucía, por lo que ha confiado en que los de este año no sea "iguales" que los de 2017. "Yo estaré vigilante, porque no quiero que se vuelva a repetir", ha indicado la presidenta, quien ha apuntado que defenderá donde haga falta que no haya unos PGE "contra Andalucía".

Susana Díaz ha querido dejar claro además que ella quiere que le vaya bien a España y que haya estabilidad para que le vaya bien a Andalucía.

Asimismo, la presidenta ha reclamado al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que deje de "marear la perdiz" y autorice cuanto antes que Andalucía pueda salir a los mercados financieros.

Según Susana Díaz, Cristóbal Montoro no tiene ya excusa para no autorizar esa salida de Andalucía a los mercados financieros, lo que le permitiría contar con más recursos para los servicios públicos fundamentales y para ayudar a los autónomos y al tejido económico.

Asimismo, la presidenta ha insistido en señalar que el acceso de Andalucía al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) supone el pago de altos intereses al Gobierno central, concretamente, según el último dato incluyendo ya el último trimestre de 2017, por importe de más de 2.100 millones.