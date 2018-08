Susana Díaz pide al PP rectificar su actitud "desalmada" con los menores no acompañados

Actualizado 23/08/2018 13:10:13 CET

Rechaza poner "un salvavidas a Merkel" mientras se deja la responsabilidad de la inmigración a países del sur

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido al PP que rectifique su posición "desalmada" ante el reparto de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que están llegando a las costas andaluzas, y que han aumentado en los últimos meses ante la incesante llegada de personas en pateras, toda vez que ha reclamado que haya acuerdo entre todas las comunidades autónomas porque "algunos no pueden seguir mirando a otro lado".

En una entrevista concedida a Europa Press, Susana Díaz ha explicado que a principios de año su gobierno mantuvo muchas reuniones "a todos los niveles" con el Ejecutivo de Mariano Rajoy "y durante muchos meses se estuvo trabajando en lo que se sabía que iba a pasar" pues, como ha revelado, el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "le comunicó al Gobierno andaluz que este año llegarían a las costas españolas más de 30.000 personas".

"Como lo conocían tenían que haber puesto medidas sobre la mesa, medidas en origen, en el ámbito de la UE para trabajar tanto con Marruecos como Argelia y combatiendo a las mafias en Libia, y con la previsión de lo que pasaría", ha sostenido antes de recalcar que las costas andaluzas son parte de las costas españolas y, por tanto, europeas. En este marco, ha recordado que la competencia del Ejecutivo autonómico es atender a los MENA y que para eso ha incrementado este año en 1.100 las plazas para acogerlos.

Así, ha explicado que le pide al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, lo mismo que reclamó en su día a Rajoy, "que tiene que haber un reparto de la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas porque a las personas que llegan a las costas españolas tenemos que atenderlas entre todos", mientras ha censurado que "algunos desalmados han mirado a otro lado" en materia migratoria.

Susana Díaz ha concretado que el 40 por ciento de los niños sin compañía que llegan se atienden en Andalucía, de ahí que haya solicitado actuaciones al Gobierno central porque la inmigración es una competencia estatal y, además, "nadie puede decir a estas alturas del año que esto no se sabía porque lo sabían desde primeros de año y así nos lo trasladaron al Gobierno andaluz".

Ha insistido en que tiene que haber acuerdo con todas las comunidades, "no creo que algunos puedan seguir mirando para otro lado, e incluso el PP tendrá que rectificar la posición de sus presidentes en la última Conferencia Sectorial, cuando dijeron que no querían ese reparto entre todos de los MENA".

La presidenta ha confiando en que, en la atención a los niños, "nadie mirará hacia otro lado" porque en este asunto "tiene que contribuir todo el mundo de manera responsable y colectiva" porque "no se trata de ser solidario con Andalucía sino que es una responsabilidad compartida de todos". Así, cree que el Gobierno central tendrá que organizar un acuerdo para hacerlo entre todas las comunidades "y exigir en Europa políticas para parar a las mafias y una responsabilidad colectiva de todos los países de la UE frente a lo que estamos viviendo las regiones del sur".

Después de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, le haya ofrecido un "gran pacto" en inmigración para reclamar juntos recursos al Gobierno de Pedro Sánchez, Susana Díaz le ha replicado al líder popular que si quiere ayudar, "que levante el teléfono y llame a los presidentes de las regiones que gobierna el PP y les diga que rectifiquen y acojan a los menores, que no sea desalmados".

Además, también ha hecho hincapié en que tienen que ponerse recursos para atender a estas personas, "no se puede esperar al 2019". "Si esto está pasando ahora, los recursos tienen que estar ahora", ha apostillado.

LA OBLIGACIÓN DE EUROPA

Entretanto, ha insistido en que tiene que haber una responsabilidad en el marco de la UE para que todos los países "de manera obligatoria" asuman su responsabilidad en materia de inmigración; también tiene que haber trabajo en origen para combatir a las mafias y dar oportunidades a las personas en sus países, y atender a las personas que llegan a las costas europeas.

Susana Díaz cree que este asunto es tan urgente que podría llegar a motivar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes o incluso de los presidentes de los estados miembros de la UE, toda vez que "es una competencia estatal y tiene que haber una política europea que ahora se demuestra que es ineficiente e ineficaz, ambas cosas se tienen que tratar en el ámbito europeo y de España". "No vale con declaraciones, hacen falta medidas concretas que obliguen a todos", ha remarcado.

Asimismo, y sobre el acuerdo que alcanzaron la canciller alemana, Angela Merkel, y Sánchez para intensificar la cooperación con Marruecos y Túnez para hacer frente a crisis migratoria, la presidenta andaluza, si bien ha dicho que no conoce la letra pequeña del acuerdo, ha advertido: "No quiero que se le ponga un salvavidas a Merkel y se deje la responsabilidad a los países del sur".

Y es que, como ha recalcado, "el acuerdo a nivel europeo tiene que pasar por una responsabilidad obligatoria de todos los países" pues el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, "no puede hacer las declaraciones que hace y que no pase nada". "Todos formamos parte de la UE, Europa tiene una responsabilidad que tiene que ser compartida, con recursos, con medios en origen y atendiendo entre todos a los que llegan aquí", ha reseñado.

CRITICA EL "OPORTUNISMO" DEL PP

De otro lado, tras las críticas a que no haya visitado los puertos andaluces para conocer la situación, Susana Díaz ha asegurado que su ejecutivo lleva trabajando en este asunto desde enero y que ha sido "leal" al Gobierno central, primero del PP y después del PSOE, "colaborando de manera firme y ayudando en el ámbito de nuestras competencias, pero esto no se arregla en 15 días".

"Hay que preverlo durante mucho tiempo y poner las medidas que hacen falta y todo lo demás es política espectáculo", ha agregado la jefa del Ejecutivo andaluz antes de reclamar al PP-A que sea responsable "o ¿es que Moreno no sabía lo mismo que sabía Zoido, que llegarían más de 30.000 personas a las costas españolas? Claro que lo sabía, en este asunto hay que ser serio, riguroso, no hacer política espectáculo y tener responsabilidad".

También ha afeado al presidente del PP, Pablo Casado, su actitud ante la crisis migratoria: "Me sorprende que quienes han tenido responsabilidad hasta hace unos meses giren en 15 días de posición", ha dicho la presidenta, que ha afeado al popular su "irresponsabilidad" con un asunto "tan sensible, difícil y complicado" cuando debía conocer las previsiones del Gobierno del PP de antemano y, entonces, "no le dijo a Rajoy lo que dice ahora". "La gente tiene credibilidad y es coherente cuando dice lo mismo en una situación y en otra, eso le está faltando al PP", ha remachado antes de lamentar su "oportunismo" y reclamarle que rectifique la posición, que sea responsable y que actúe con rigor, "que es lo que hace el Gobierno andaluz".