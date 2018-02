Susana Díaz pide a Tejerina y al PP "que se dejen de cuentos" sobre el 8M y digan si creen en la igualdad

Publicado 23/02/2018 14:32:51 CET

CÓRDOBA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este viernes a la ministra Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y al PP, en general, "que se tienen que dejar ya de cuentos", para justificar que no apoyan la huelga feminista del 8M, y "decir con claridad si están convencidos de que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras inaugurar en Córdoba el II Congreso de Emprendimiento Universitario, Díaz se ha referido al llamamiento que ha hecho Tejerina a las mujeres para que no hagan paros el 8 de marzo, sino a que trabajen más, haciendo una huelga a la japonesa, lo que ha llevado a la presidenta andaluza a preguntarse por qué la ministra "no hizo la huelga a la japonesa cuando el incendio de Doñana, que no tuvo tiempo para acercarse, por ejemplo".

Por eso, entiende Susana Díaz que desde el Gobierno de la Nación y desde el PP deben decir ya si creen en la igualdad entre hombres y mujeres, desde la premisa de que es "un derecho que tenemos que garantizar en todas las instituciones y en todos los ámbitos, sociales, económicos y políticos en este país".

A este respecto, Díaz ha subrayado que "no es de recibo que en estos momentos haya una brecha salarial como la que hay entre hombres y mujeres", como tampoco es aceptable que las mujeres que decidan ser madres no tengan garantía de que ello "no afectará a su carrera profesional y a su salario", cuando de lo que se trata, según ha argumentado, es de que "nos preocupemos de que haya guarderías" que puedan respaldar la igualdad entre hombres y mujeres.

Esa igualdad, además, según ha argumentado, no debe estar garantizado "solo por lo que decimos, sino también por las leyes" y por cómo se llevan éstas "a la práctica", de modo que, "quienes no estén en ese compromiso, pues que lo digan con claridad", porque "ahora lo que tenemos que manifestar es si militamos o no militamos en la igualdad", asegurando Susana Díaz que ella sí milita "en la igualdad, en la igualdad entre hombres y mujeres, entre todos los hermanos de nuestro país y entre todos los territorios".

Por eso, aunque, no tiene derecho a hacer huelga, dada su condición de representante electa de los andaluces, si que hará "un paro simbólico", el Día Internacional de la Mujer, "apoyando a todos esos hombres y mujeres que el próximo día 8 levanten la bandera de la igualdad en los centros de trabajo, en las universidades, en los colectivos sociales y sindicales y en todos los ámbitos de este país", para defender "que hombres y mujeres tenemos que compartir un espacio de igualdad, de derechos, de obligaciones, y un futuro con más esperanza y más justo" que el actual.