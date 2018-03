Susana Díaz ve "injusta e insuficiente" la subida de pensiones anunciada por Rajoy y su vinculación a los PGE

Actualizado 16/03/2018 13:59:16 CET

JAÉN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha calificado de "injusto e insuficiente" la subida de las pensiones mínimas y de viudedad anunciada por Mariano Rajoy así como su vinculación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Para la presidenta andaluza, los pensionistas deberían quedar fuera de este "regateo".

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, que ha participado en el foro 'Diálogos Jaén Nuevo Milenio', de Diario Jaén, donde ha pronunciado la conferencia 'Jaén y Andalucía: Nuevos Desafíos y Nuevas Oportunidades' ha insistido en que ligar las pensiones al presupuesto le parece "una subasta de a ver quién anuncia más, si el que le dicen que no le aprueban si el otro no incluye o el que le dice yo incluyo pero aquel me lo me tiene que aprobar".

Para Díaz esta situación revela que "tienen poca confianza unos en otros para sacar el presupuesto adelante", al tiempo que ha recordado el papel de los pensionistas durante la crisis económica donde a pesar de haber perdido poder adquisitivo, han contribuido a mantener a miles de familias que "no hubieran salido adelante sin nuestros mayores".

"Los pensionistas no se merecen estar en el regateo entre el Gobierno y ninguna fuerza política", ha dicho Susana Díaz. La presidenta ha indicado que "tiene que haber un reconocimiento claro del sistema público y de esa revalorización del IPC".

Ha aludido al Pacto de Toledo y ha indicado que La sostenibilidad del sistema público de pensiones "depende de muchas cosas", algunas de ellas habrá que "redefinirlas, otras repensarlas y otras añadirlas". En este sentido, ha aludido a factores como la esperanza de vida, la edad de jubilación, la procedencia de los ingresos, pero también ha hecho referencia a "un mercado laboral que se ha precarizado" y a "trabajadores que ganan bastante menos con trabajos más indignos y salarios muy precarios".

Para la presidenta andaluza, a la hora de garantizar un sistema público de pensiones "lo primero hay que hacer es estar convencidos de que eso es un objetivo irrenunciable, que no está sujeto a ningún elemento ni requisito". Para Díaz, ese compromiso por parte del Gobierno "no es real" porque si lo fuera "la hucha de la Seguridad Social, que contaba con 66.000 millones de superávit, no estaría como está, con sólo 8.000 millones y porque ha habido un préstamo de 15.000 millones para pagar la extra de Navidad".

El hecho de que ese compromiso con la sostenibilidad y mantenimiento del sistema de pensiones es lo que ha llevado a Díaz a entender que millones de pensionistas "salgan a la calle" para pedir que el sistema de pensiones va a seguir siendo público y que la revalorización de las mismas se hará según el IPC.

El hecho de que millones de personas se estén manifestando, tal y como ocurrió con la huelga feminista del 8 de marzo o con las pensiones revela que "algo no se está haciendo bien" en un país como España que lleva creciendo al tres por ciento en los últimos tres años. En opinión de Díaz, "esa eclosión de movilización significa que los ciudadanos valoran profundamente su libertad, la igualdad y la justicia".

La realidad, según Díaz, es que tras la crisis económica en España "hay más desigualdad y más inseguridad" y ante ello, la ciudadanía "se rebela y sale a la calle" porque "no ven que se estén recuperando políticas que se han vista atacadas en esta crisis". En opinión de la presidenta, en el fondo lo que hay es el descontento generalizado para reclamar que "haya una redistribución justa del crecimiento económico".

SISTEMA DE FINANCIACIÓN

En la redistribución de la riqueza, Díaz ha aludido a que las comunidades autónomas no cuentan todavía sobre la mesa con un sistema de financiación. Ha recordado que el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, realizó un llamamiento a todas las fuerzas políticas para cerrar "un sistema de financiación justo para nuestra tierra" porque "Andalucía no está recibiendo lo que le corresponde" y "ningún gobierno nos puede quitar a las comunidades autónomas lo que nos da la Constitución".

Ha indicado que las comunidades van más allá de limitarse a prestar servicios públicos esenciales como pueden ser Educación, Sanidad y Dependencia, y "de el salto" para el que "estamos preparados en el siglo XXI". Sin embargo, sólo para esto a Andalucía le faltan 2.000 millones de euros que no le llegan con el actual sistema de financiación que "deja fuera a 220.000 andaluces y andaluzas".

Ha señalado que Andalucía ha conseguido cerrar su propuesta de modelo de financiación con el apoyo de 105 de 109 diputados de la Cámara andaluza, un acuerdo que va "a defender como si fuera un acuerdo de Estado". Díaz ha pedido al Gobierno una reunión "cuanto antes" del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades autónomas puedan tener un debate con el Gobierno de España y así cerrar un modelo de financiación que es "urgente y necesario".

"Que ningún gobierno pretenda quitar a las comunidades autónomas el papel que la Constitución nos dio y que nos reconoce", ha señalado la presidenta, al tiempo que ha recordado que el Gobierno tiene dos maneras fundamentales para "incidir en el equilibrio territorial", una de ellas es el modelo de financiación y otra son las inversiones públicas.

"Ni el modelo de financiación ni las inversiones públicas están permitiendo la convergencia y el equilibrio territorial", ha señalado Díaz y ha recordado que la diferencia en España entre la comunidad mejor financiada y Andalucía es de 418 euros por habitantes, además de subrayar que la consecuencia en los últimos años de ligar los PGE a la aritmética de los apoyos parlamentarios ha llevado a una caída de las inversiones públicas en la comunidad andaluza de casi el 37 por ciento.