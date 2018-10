Teresa Rodríguez: El adelanto electoral es "muestra de debilidad" y llega en el "mejor momento" para Adelante Andalucía

Publicado 08/10/2018 20:11:44 CET

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía está "preparada" y "en el mejor momento" para asumir el adelanto electoral que ha fijado ya de manera oficial los próximos comicios andaluces para el próximo 2 de diciembre. Así lo han puesto de manifiesto tanto la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, como el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quienes han asegurado que el adelanto, que consideran una "muestra de debilidad", no les pilla de "improviso" y que asumen "con ilusión" los próximos meses donde acontecerá la campaña electoral.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario en la tarde de este lunes donde ha firmado el decreto de disolución del Parlamento andaluz. Tras esto, ha anunciado a los medios de comunicación su decisión de adelantar la convocatoria de las elecciones autonómicas al domingo 2 de diciembre, casi cuatro meses antes de que finalice la legislatura.

Tras la comparecencia de la presidenta, Teresa Rodríguez ha explicado que concluyen cinco años de gobierno de Susana Díaz que han estado marcados por "hitos" que "están lejos de los intereses de Andalucía. Así, ha relatado que comenzó a gobernar "por herencia" cuando el expresidente de la Junta José Antonio Griñán "huía de la corrupción". Por otro lado, su segundo año en el poder fue señalado como el año en el que "rompió con IU para abrir otra legislatura con la derecha de Ciudadanos".

Durante el tercero, ha continuado, aconteció el "golpe de estado contra su propio partido" cuando Díaz optó a la Secretaría General del PSOE e "hizo presidente del Gobierno a Mariano Rajoy". "Susana Díaz preparaba las maletas para irse a Madrid cuando el cuarto año perdió de manera estrepitosa las primarias de su partido y entonces vino de vuelta a Andalucía y asumió el Gobierno andaluz como un segundo plato", ha dicho, al tiempo que ha concluido que el quinto año es el del nuevo adelanto electoral.

"NO ES EL MEJOR MOMENTO PARA EL PSOE"

Para Rodríguez, el anuncio de adelantar los comicios es "una muestra de debilidad" y de que la presidenta de la Junta "no ha demostrado en cinco años tener un proyecto para Andalucía". Según ha dicho, Díaz se ha dedicado a "avanzar en su carrera política personal" y a "evitar los malos resultados de su partido". "Desde que ella es candidata en PSOE no ha dejado de perder votos en Andalucía a pesar de su pose victoriosa", ha señalado la coordinadora de Podemos, quien ha insistido que "no es el mejor momento del PSOE en Andalucía".

Todo lo contrario es lo que, según Rodríguez, le sucede a la coalición de Adelante Andalucía que está "en su mejor momento". En este sentido, la candidata a presidir la Junta ha asegurado que su proyecto "está preparado" y cuenta con personas "que hacen los mejores diagnósticos y proporcionan las mejores soluciones". Es más, ha asegurado que Adelante Andalucía es la vía para llegar a "otra Andalucía" que recupere los derechos sociales de los ciudadanos.

"Tenemos los mejores equipos en todas las listas provinciales, no nos pilla de improviso este adelanto electoral, estamos en nuestro mejor momento, preparados y asumiendo con ilusión la enorme responsabilidad de dar una alternativa a esta tierra que no pase por la derecha", ha resumido Rodríguez.

ADELANTE ANDALUCÍA ES "LA ALTERNATIVA"

De su lado, el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha explicado que Adelante Andalucía acaba de "culminar con éxito" un proceso "muy participado" que se ha desarrollado en el mes de septiembre y que ha elaborado una propuesta y un proyecto "para Andalucía". "Estamos en condiciones de decir que hay una alternativa al gobierno de Susana Díaz que es incapaz de agotar ninguna legislatura", ha dicho Maíllo, quien ha detallado que el propio recorrido de la presidenta "impugna su verbo político cuando habla de estabilidad".

El coordinador de IU considera que Díaz ha salido este lunes a hablar "del pasado" y ha hecho "guiños a Ciudadanos" durante el anuncio del adelanto de las elecciones como señal de que "si tiene condiciones para gobernar va a querer hacerlo con la derecha". "Adelante Andalucía impugna cualquier tipo de mensaje de resignación, queremos gobernar Andalucía porque el cambio no puede venir ni por la derecha ni por Susana Díaz", ha remachado.

Así, Maíllo ha asegurado que el cambio e la región lo "demuestra" una formación que "se expone de manera novedosa" a unas elecciones autonómicas en forma de coalición entre partidos y agentes sociales para "desarrollar políticas de urgencia en favor de la mayoría social", una mayoría que, según ha continuado, está "instalada en las políticas de precariedad" del PP y del PSOE.

"Estamos preparadas y preparados, tenemos propuestas políticas, tenemos un proyecto para Andalucía y quedan 54 días para que ese proyecto pueda llevarse a cabo. En eso vamos a concentrar nuestras energías con energías y entusiasmo, optimismo, con mucha iniciativa política y con mucha pedagogía y persuasión", ha concluido el coordinador de IU.