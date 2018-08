Teresa Rodríguez aspira a que el PSOE-A tenga que respaldar la investidura de 'Adelante Andalucía'

Publicado 07/08/2018 12:09:33 CET

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que la aspiración de la confluencia electoral que trabaja con IULV-CA con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, 'Adelante Andalucía', es que el PSOE-A de Susana Díaz tenga que respaldar su investidura para evitar que el PP-A llegue a la Presidencia del Ejecutivo andaluz.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha explicado que aspiran a que se repita el modelo de Cádiz, donde gobierna 'Por Cádiz sí se puede' gracias al respaldo del PSOE. Así, ha asegurado que 'Adelanta Andalucía' "aspira a ganar, a ser la primera fuerza andaluza, si eso es así, tendrán que tomar esa decisión ellos".

Si las urnas no les dan el Gobierno, ha garantizado que siempre votarán "incondicionalmente" contra que el PP-A y Cs puedan llegar a la Presidencia de la Junta, y en ese escenario "en el día a día tocará hacer política y negociar cada una de esas medidas para conquistar victorias para la gente, que es el objetivo de nuestra presencia en el Parlamento".

"Evitar que entre el PP-A significa que incondicionalmente vamos a votar contra del PP y si eso supone investir un gobierno del PSOE-A pues será así, pero nuestra aspiración es que sea el PSOE-A el que tenga que tomar esa decisión", ha afirmado Teresa Rodríguez que ha insistido en que "nunca, ni por acción ni omisión, va a gobernar la derecha si está en nuestras manos evitarlo".

No obstante, también ha incidido en que tampoco tienen "ninguna prisa" en formar gobierno con los socialistas, "especialmente en Andalucía, donde el régimen es el PSOE-A es un partido-régimen, con poca capacidad de innovación para responder a las necesidades de los ciudadanos y que está atravesado por la corrupción y el clientelismo".

De este modo, ha explicado la dirigente de Podemos que de darse ese escenario "la prioridad va a ser la política, negociar cada presupuesto, cada ley, cada decreto", todo con el objetivo de mejorar la vida de los andaluces, "avanzar y hacer políticas progresistas y no de derechas que es lo que ha hecho Susana Díaz durante estos tres años con Cs".

Teresa Rodríguez ha explicado que no confiarán grandes programas de legislatura o de investidura al PSOE-A "porque sabemos que son expertos en no cumplirlos, como no cumplen sus programas electorales" por eso no harán "un acto de fe", como tampoco permitirán que gobierne la derecha, "sea porque obtenemos los votos suficientes para articular una mayoría alternativa al susanismo o sea porque votamos sí o sí contra el PP y Cs". "En el día a día va a ser necesario mucho diálogo y mucha negociación, y ahí será donde pongamos las condiciones encima de la mesa", ha matizado.

PP-A Y CS NO SUMARÁN

Entretanto, se ha mostrado convencida de que no es una posibilidad que el PP-A y Cs puedan gobernar juntos en la siguiente legislatura porque "no sumarán" los escaños necesarios. Rodríguez ha augurado que los populares van a obtener unos resultados "que están ya por debajo de su suelo histórico" porque "la ruptura del bipartidismo la va a sufrir en Andalucía especialmente el PP-A pero también el PSOE-A, que ha tenido los peores resultados de su historia en las últimas autonómicas y que no va a remontar, por más que Susana Díaz presuma de grandes victorias".

Y no cree que Cs recabe suficiente apoyo electoral como para compensar esa caída del PP-A. La dirigente de Podemos entiende que se produce un trasvase de votos muy mecánico entre el PP-A y Cs y, por tanto, "podremos ver una legislatura en la que tanto la fuerza de gobierno como la de oposición serán fuerzas progresistas, y será un avance para Andalucía en general que la alternativa al susanismo sea la confluencia que seamos capaces de construir".

Además, ha insistido en que en Andalucía "hay una resistencia histórica al gobierno de la derecha" quizás porque, como ha proseguido, "existe la memoria en las comarcas del señorito andaluz y de las consecuencias del franquismo para nuestra tierra, de ser relegada a ser la cenicienta de España, y eso se asocia directamente a la derecha". "El PP nunca va a ser un partido de gobierno en Andalucía", ha sentenciado.

Para Rodríguez, en la comunidad existe "una resistencia casi heroica a los gobiernos de derechas" si bien ha lamentado que, como contrapartida, "el PSOE-A se ha aprovechado de esa coyuntura gobernando sin cumplir con los compromisos de la autonomía y del proceso andaluz", por eso cree que "hay que hacer un nuevo impulso constituyente andaluz donde se recuperen aquellos compromisos del autonomismo".

PREPARADOS PARA UN POSIBLE ADELANTO

Así las cosas, ha explicado que 'Adelante Andalucía' ha trabajado al margen de las especulaciones sobre las fechas electorales y "de los caprichos demoscópicos de Susana Díaz" porque es un proyecto con senda propia para construir un proyecto estratégico, la confluencia, que es "la apertura de un nuevo espacio al que pueda incorporarse todo el que quiera una alternativa al susanismo que no pase por las derechas".

Tras explicar que la confluencia "ha sido cocinada a fuego lento a lo largo de estos meses", Teresa Rodríguez ha asegurado que la coalición estará lista "convoque cuando convoque" la jefa del Ejecutivo andaluz, toda vez que ha hecho hincapié en que este proyecto "es lo único nuevo que se presenta en esta convocatoria electoral, el resto es todo viejo, hasta los adelantos de Susana Díaz son marca de la casa, es una práctica habitual acortar la legislatura a tres años".

Haciendo balance del Gobierno de Susana Díaz desde su última investidura, Teresa Rodríguez ha sostenido que la mitad ha estado marcada por la batalla interna de Susana Díaz por intentar ser la secretaria general del PSOE, "y los cálculos para ver cuándo adelantaba, se han podido llevar la otra media". Así, aunque cree que ha habido algunos avances legislativos ha advertido de que "no llegan ni al diez por ciento de los compromisos adquiridos por el Gobierno andaluz".