Teresa Rodríguez cree que el PSOE "blinda" a Durán porque "hay más detrás"

Actualizado 25/12/2017 17:25:02 CET

SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado que el PSOE-A está "blindando" al presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, y "no le ha hecho caer ya" después de que haya ocurrido "algo tan grave", como entiende que es que haya contratado a una empresa de Madrid en la que trabaja su sobrino para una campaña institucional del 4D, porque "hay mucho más detrás".

"El PSOE de Córdoba entero ha estado y sigue estando bajo el mando de Durán, que es de una casta --una casta política-familiar-- que controla todo el aparato del partido en la provincia, una provincia que no ha estado exenta de ejercicios de falta de ética ya evidentes, no sé si punibles, como el caso de la Fundación Guadalquivir", ha recalcado Rodríguez en una entrevista con Europa Press.

No obstante, ha garantizado que a pesar de ese "de pacto entre caballeros y ese pacto de silencio", Podemos Andalucía va a seguir reclamando su dimisión durante toda la legislatura porque "le han pillado en una acción de nepotismo brutal con los recursos públicos".

Asimismo, Rodríguez ha advertido de que mantener a Durán al frente de la segunda autoridad de Andalucía le está causando un "desgaste" muy importante al PSOE-A, y también ha afirmado que Cs, que facilitó su nombramiento, "podría perfectamente presentar una nueva Presidencia de la Cámara si el PSOE-A se niega a hacer un recambio", y que desde Podemos "podríamos negociar una Presidencia alternativa si Cs estuviera dispuesto".

DESGASTE DEL PSOE-A

"No nos entra en la cabeza hasta qué punto hay un blindaje de Durán por parte del PSOE-A", ha insistido la líder del partido morado, quien ha exigido tanto a Durán, como a Susana Díaz y al PSOE-A, "un ejercicio de decencia" porque de lo contrario, si el socialista se mantiene en el cargo, "estaremos sobrepasando los límites de la tolerancia con la falta de ética en el ejercicio de la política". "Y ahí seremos corresponsables de una determinada visión de la política que tiene unos criterios y unas condiciones de su ejercicio demasiado laxos", ha apostillado.

Asimismo, ha considerado que Susana Díaz a penas se ha pronunciado sobre la situación del presidente de la Cámara autonómica porque "no tiene explicación posible", y que fue el propio Durán el que ofreció explicaciones a la prensa "para salvaguardar a la presidenta". "Lo que no sabe Susana Díaz es que se desgasta cada día y cada pleno en el que Durán preside la Cámara", ha apostillado.

A juicio de Rodríguez, "es un desgaste importante mantener en la segunda autoridad de la Comunidad autónoma a una persona a la que han pillado con el carrito del helado" cuando, como ha lamentado, "da hasta vergüenza cruzarse camino de la Presidencia a una persona que ha reconocido abiertamente un gesto de nepotismo claro con dinero de todos".

"En una Andalucía donde la juventud no está precisamente colmada de oportunidades, me parece que es inadmisible a todas luces", ha aseverado antes de advertir al PSOE-A de que si mantiene a Durán en el cargo "no va a ser con el silencio de Podemos, no vamos a dejar de pedir su dimisión hasta el final de la legislatura", ha zanjado.