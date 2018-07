Teresa Rodríguez replica a Echenique que se "cortaba la manos antes de hacer desaparecer" Podemos Andalucía

Publicado 12/07/2018 13:11:40 CET

GRANADA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha garantizado este jueves que se "cortaba las manos" antes de hacer desaparecer esta organización, que no ha sido creada "por los dirigentes" sino "desde las bases", aunque ha llamado a ser "lo suficientemente audaces" como para avanzar por la vía de la confluencia y para abrir espacios sin disolverse, "evidentemente".

Rodríguez se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, haya aludido a la posibilidad de que ella pretenda disolver Podemos Andalucía en un nuevo partido.

"Por enésima vez, no. Entre otras cosas porque Podemos Andalucía la hemos construido con nuestras manos, nuestros pies y nuestro corazón; no los dirigentes sino la organización; desde las bases y los círculos (...) me cortaba las manos antes de hacerla desaparecer", ha respondido, después de que en las últimas horas también se le hayan pedido explicaciones por el registro de nuevas marcas políticas que estarían fuera del ámbito de decisión de los inscritos.

A su juicio, Echenique "está expresando una preferencia en este proceso --de primarias de Podemos al Parlamento andaluz-- por una de las candidaturas en liza y tiene derecho" a ello y es "legítimo en cualquier caso" -- ha dicho-- al ser "un inscrito más".

"SER SUFICIENTEMENTE AUDACES"

No obstante, ha opinado que en su organización tienen que ser lo "suficientemente inteligente para entender" que esta fuerza política es un "instrumento de cambio" y no "un fin en sí mismo" y por tanto "puede intentar avanzar por la vía de la confluencia abriendo más el espacio a otras personas" que, por ejemplo, "son críticas con el susanismo y el PSOE --ha señalado-- pero no se van a afiliar a Podemos". "Tenemos que ser lo suficientemente audaces para abrir esos espacios sin disolvernos, evidentemente".

Junto a ello, ha vuelto a confirmar que dará un paso atrás si no gana las primarias, alegando que su candidatura está vinculada a un equipo y a unas ideas y que no podría encabezar un proyecto que defienda lo contrario.

Teresa Rodríguez ha comparecido junto a la parlamentaria andaluza por Granada Carmen Lizárraga con motivo de la presentación del equipo de la candidatura con el que concurre a las primarias de Podemos al Parlamento andaluz. Lo ha hecho en la estación de ferrocarril de Granada, donde se han referido al aislamiento ferroviario que padece Granada desde hace años y donde ha reclamado que la cohesión territorial y social de Andalucía "se cumpla".

Ha señalado que el compromiso de esta candidatura es seguir reclamando la necesidad de un grupo propio andaluz en el Congreso de los Diputados" para que estas "deudas históricas con Andalucía, que se vuelven especialmente flagrantes con Granada y Andalucía Oriental, estén presentes en el Congreso de los Diputados" para que no ocurra algo que ha calificado de "inaudito en cualquier otra latitud de España".

Junto a ello ha sumado el compromiso de seguir "preservando como un tesoro" la pluralidad territorial y política" de la organización para ser "de verdad una fuerza andaluza".