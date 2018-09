'Todos a una por Linares' exige a Susana Díaz que los reciba tres meses después de cursar la solicitud

Publicado 05/09/2018 12:55:00 CET

JAÉN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Todos a una por Linares' ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que los reciba tres meses después de cursar la solicitud para abordar, también junto a los representantes municipales, los problemas de la ciudad.

Así lo ha señalado en una nota la plataforma cuando se cumplen tres meses desde que realizara las correspondientes solicitudes de reunión tanto a la presidenta del Ejecutivo autonómico como al delegado de Gobierno; un tiempo "en el que se han repetido los pésimos datos INE" que les hicieron salir a la calle por primera vez el 14 de septiembre de 2017.

"Hemos escuchado declaraciones de todo tipo intentando justificar la no repuesta de la señora Díaz por, entre otros, motivos de agenda. Y, sin embargo, asistimos a la improvisada y no agendada visita de la misma a la cercana localidad de Bailén para hacerse la foto con los Reyes de España", ha afirmado.

Mientras tanto, según ha añadido, en Linares "los serviles de la presidenta acometían la operación limpieza municipal", poniendo al Ayuntamiento "a los pies de los caballos" y al PSOE "en el punto de mira de las criticas ciudadanas, demostrando que anteponen el interés personal y electoral por encima de interés general".

A su juicio, "toda esta incertidumbre, abandono y ninguneo por parte de la presidenta de la Junta" no ha hecho más que "acrecentar la indignación de muchos linarenses que acaban por tomar medidas desesperadas".

En este sentido, ha aludido al linarense Francisco Tirado --en 2017 presentó su precandidatura en las primarias a la Secretaría General del PSOE-A, aunque finalmente no obtuvo los avales necesarios--, que ha "decidido comenzar una huelga de hambre para conseguir que la presidenta de la Junta de todos los andaluces acceda a reunirse con los representantes de esta plataforma y los del Ayuntamiento".

"Por muy loable que sea el fin, ninguna causa merece la salud o la vida de una persona. Es por ello que confiamos en poder convencer a Paco para que desista de tan arriesgada decisión antes de poner en riesgo su salud", ha explicado 'Todos a una por Linares'.

En cualquier caso y tras lamentar que se haya tenido que llegar a estos extremos, ha expresado su apoyo a la reivindicación de Francisco Tirado, que es también la suya. Por ello y para "concluir cuanto antes con esta grave circunstancia", ha exigido a Susana Díaz que "se digne en conceder audiencia a este que también debiera ser su pueblo y reciba a los representante municipales y a los de esta plataforma".

Ha precisado que el único fin es concretar los plazos para el cumplimiento de la moción por Linares aprobada por unanimidad el pasado 14 de diciembre en el Parlamento andaluz. "Porque mucho nos tememos vendrá a inaugurar la nueva sede del PSOE y a hacerse la foto, pero no a hablar de los problemas de Linares", ha afirmado la plataforma no sin incidir en que "Linares no se rinde".