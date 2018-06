El Tribunal de Cuentas archiva las actuaciones sobre las subvenciones del SAE para los cursos de formación

Publicado 07/06/2018 13:04:14 CET

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha emitido un auto por el que se han archivado las actuaciones llevadas a cabo en torno al procedimiento de reintegro por alcance de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores, toda vez que el Tribunal contable considera que "no se genera un presunto alcance en los fondos públicos".

Según el auto, consultado por Europa Press, tras las presuntas irregularidades contables apuntadas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo, y atendiendo a las peticiones del Abogado de Estado y del Ministerio Fiscal, se tramitó el procedimiento de investigación contable.

Posteriormente, según explica el auto, el Abogado del Estado solicitó su retirada del procedimiento al no existir fondos comunitarios en las actuaciones del SAE en las subvenciones para la formación, mientras que el Ministerio Fiscal decidió no interponer demanda "al concluir que los hechos descritos no eran susceptibles de generar un presunto alcance en los fondos públicos", según indica el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación.

De esta forma, el archivo de las actuaciones en este ámbito contable se produce porque "ninguno de los legitimados activamente" ni el Ministerio Fiscal ha presentado demanda en este procedimiento de reintegro por alcance, según apunta el auto, adelantado por 'Diario de Sevilla'.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Entre las presuntas irregularidades apuntadas por la Cámara de Cuentas en su informe, y recogidas en el auto, se alude a la falta de memoria justificativa en la documentación de algunos expedientes, ausencia de descripción del concepto al que se refieren las facturas en el 17 por ciento de los expedientes examinados.

El informe alude a presuntas desviaciones de las ayudas percibidas, o al hecho de que no se han exigido intereses de demora del reintegro de algunos expedientes, ni hay documentación justificativa de las subvenciones nominativas concedidas a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe); se recoge un menor gasto ejecutado respecto del concedido por importe de 308.977 euros "que debiera ser rientegrado".

El informe de la Cámara de Cuentas apunta que la resolución de la concesión contempla unas becas por asistencia y compensación de gastos de transporte "que no se ajustan a lo establecido en las órdenes reguladoras de Formación Profesional para el Empleo". Asimismo, también recuerda que existen una serie de irregularidades relativas a ayudas para la formación que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Este informe de la Cámara de Cuentas también alude a presuntas irregularidades en las subvenciones que son objeto de diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía de Málaga; se alude a una serie de resoluciones de exoneración de justificación "por importe que supera los 70 millones en 2009 y casi 227 millones en 2010" y que se recogen en el informe de la Policía Judicial. También apunta a la existencia de "importantes desviaciones económicas de las ayudas" que se recogen en el informe de la Policía Judicial.

También el informe de la Cámara de Cuentas andaluza hace referencia a "numerosas irregularidades contables" en el plan formativo de los extrabajadores de Delphi, en el que se habrían concedido más de 52 millones de euros.

POSICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía estimaba que la investigación llevada a cabo "ha puesto de manifiesto la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable" y no se percibe daño a los caudales públicos por el hecho de que no conste la memoria de actuaciones entre la documentación.

El Ministerio Fiscal asimismo recuerda que "para poder determinar la existencia de daños a los fondos públicos es necesario que se produzca una concreción de los hechos de forma suficiente, ya que la alusión a una generalidad de expedientes daría lugar a una auditoria para poder determinar los daños".

La Fiscalía ha apuntado que en varios expedientes "se ha acordado iniciar procedimiento de reintegro de la subvención concedida, incluidas algunas subvenciones concedidas a la Faffe o el abono de anticipo no invertido. En el caso de la Faffe, los procedimientos de reintegro son relativos a tres expedientes, por importe de 25, 24,9 y 17,9 millones de euros, respectivamente. Ha añadido que se ha iniciado otro expediente de reintegro por otros 8,9 millones.

En cuanto a las irregularidades referidas en las diligencias de investigación penal incoadas por la Fiscalia Superior de Andalucía, el auto del Tribunal de Cuentas recuerda que la investigación está centrada en el ámbito tributario; y se recuerda que se ha iniciado los citados expedientes de reintegro en los expedientes de la Faffe.

Asimismo, se recuerda que la normativa aplicable establece la "imposibilidad" de proponer el pago de subvenciones a los beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las recibidas con anterioridad con cargo al mismo programa, "salvo en aquellos casos en que se haya declarado que concurren circunstancias de especial interés social", y el auto del Tribunal de Cuentas precisa que, en este caso, "se han aportado resoluciones administrativas llevando a cabo dicha declaración de especial interés social".