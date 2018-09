Tribunales.- El Juzgado de Baena acuerda el archivo de la querella por estafa de un vecino contra el ex alcalde

Actualizado 27/01/2010 19:40:39 CET

El querellante presenta un recurso contra el archivo, pues entiende que hay indicios de delito suficientes para juzgar a Carlos Arenas

BAENA (CÓRDOBA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena (Córdoba) ha dictado un auto mediante el que acuerda "el sobreseimiento provisional y el archivo" de la causa abierta a raíz de la querella, por la presunta comisión de un delito de estafa, que presentó un vecino de Baena contra del promotor y ex alcalde de la localidad, Carlos Arenas.

En el citado auto, al que ha accedido Europa Press, se argumenta para justificar dicha resolución que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", entre otras razones por "las contradicciones no explicadas entre los hechos relatados en la querella y después aseverados por el querellante y la prueba documental", en cuanto a la fecha exacta en la que contrató a Arenas, que entonces ejercía su profesión de ingeniero técnico industrial.

Además, según recoge el auto, "existe un informe técnico del arquitecto técnico Francisco José Navarro Esquinas de fecha 23 de agosto de 2002 --ocho días antes de que se firmara el contrato de prestación de servicios entre querellante y querellado-- en el que se pone de relieve que en dicha fecha se desconoce el uso al que se destinaría la construcción", de forma que "el querellado sólo podría haber sabido que la construcción estaba destinada a vivienda si el querellante se lo hubiera informado".

A ello se suma que, "mucho antes de que se produjera el citado contrato, concretamente desde febrero de ese año, toda la documentación que el querellante y su familia presentaron para conseguir la licencia de obras correspondiente hace referencia a que la intención de éstos era edificar una nave para usos agrícolas", con lo que entiende el juzgado baenense que "no hay indicios" de que Arenas "supiera que lo que pretendía querellante era realizar una edificación destinada a vivienda".

Así, Arenas firmó con el querellante un contrato por el que "se comprometía a realizar un proyecto para la nave de usos agrícolas que éste, en principio, pretendía hacer, y dicha prestación de servicios se produjo".

RECURRE EL ARCHIVO

Por su parte, fuentes de la acusación dijeron a Europa Press que el vecino que se querelló contra Arenas ha presentado ya ante el Juzgado de Baena un recurso de reforma contra el archivo del caso y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, de forma que si el juez de Baena rechaza el recurso, éste pasará a ser resuelto automáticamente por la Audiencia cordobesa.

El citado recurso se apoya en el argumento de que "hay indicios suficientes para que la causa pase a la fase de juicio oral", al entender que la estafa quedó acreditada cuando el Ayuntamiento de Baena le sancionó, tras haberle paralizado previamente las obras de una casa que construía sin licencia en una parcela no urbanizable.

Fue entonces, en octubre de 2002, cuando Arenas le avisó que el Consistorio iba a sancionarle por dicha obra ilegal, suponiendo el ahora querellante que el ex alcalde, que ejercía entonces su profesión de ingeniero industrial, sabía eso porque su mujer y ahora edil de IU, María Jesús Muñoz, era entonces funcionaria municipal adscrita a Urbanismo.

Arenas, según el denunciante, le ofreció como solución redactarle un proyecto de construcción de edificación rural para usos agrícolas, con la promesa de que eso le permitiría obtener la preceptiva licencia de obras y legalizar lo construido. Es decir, el ex alcalde le hizo tal oferta, "dada su capacitación técnico-profesional y experiencia, a sabiendas de que en la parcela afectada no era posible realizar una actuación urbanística alguna".

Por ese proyecto el propietario de la parcela pagó a Arenas unas 270.000 pesetas, pero no sólo no consiguió la licencia de obras, sino que en 2005, finalmente, el Ayuntamiento le impuso una sanción de 11.812 euros, "por la ejecución de construcción de tipo residencial en suelo no urbanizable y no legalizable".

El afectado se resignó entonces a la pérdida del dinero que ya entregó a Arenas por el proyecto, "aún cuando no consiguió con su pago el fin que pretendía", pero "recientemente fue abordado" por el ex alcalde en un supermercado de Baena, "requiriéndole unas 50.000 pesetas" que, según Arenas, aún le debía "del fallido proyecto". Ello llevó al propietario a presentar la querella por estafa contra Arenas, "para no dejar impune el engaño sufrido" e intentar recuperar el dinero que le abonó.