UGT-A incide en que el informe pericial no pone en cuestión la realización efectiva de las acciones formativas

Publicado 04/09/2018 20:17:42 CET

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-A ha reaccionado al informe pericial elaborado por el interventor delegado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad por encargo del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de la central sindical mediante facturas falsas, para cuantificar el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta entre los años 2009 y 2013, y que señala que éste, inicialmente, asciende a unos 5,3 millones de euros.

En un comunicado, UGT señala que, dado que no es parte procesal en el procedimiento judicial, no puede realizar una valoración "exhaustiva" del mismo, si bien de lo publicado "debemos mostrar nuestra disconformidad con determinadas afirmaciones que, según se publica, se han realizado en dicho informe, las cuales serán objeto de valoración por nuestros servicios jurídicos una vez sea posible acceder a dicho informe pericial".

"En ningún momento se han puesto en tela de juicio la realización efectiva de las acciones formativas, cuestión que sí era puesta en duda al inicio de este procedimiento", subraya el sindicato, que asimismo apunta que tampoco se realizan valoraciones en dicho informe, según lo publicado, a facturas ficticias.

Valora por otra parte como "injustificadas" determinadas afirmaciones que se realizan en el informe, dado que "se realizan valoraciones respecto a la elegibilidad y/o subvencionabilidad del gasto materia que no es objeto del procedimiento judicial ni de la pericia encargada por el juzgado, cuestiones éstas que entendemos deben ser objeto de la correspondiente valoración".

Ante esta situación, y no habiendo tenido acceso al informe pericial provisional al no ser parte en el procedimiento judicial en el que se ha presentado el mismo, "no podemos hacer mas valoraciones, si bien mostramos nuevamente nuestra colaboración con los órganos judiciales teniendo el pleno convencimiento de que nunca ha existido ánimo defraudatorio en ninguna actuación realizada en el seno de esta organización".