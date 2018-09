UGT pide al SAS que asuma la prestación directa del servicio de transporte sanitario en la provincia de Córdoba

Publicado 20/09/2018 18:57:39 CET

CÓRDOBA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La FeSP de UGT-Córdoba considera que la adjudicataria en la provincia del servicio de transporte sanitario terrestre "está incumpliendo las obligaciones establecidas con carácter esencial en el contrato con el SAS", por lo que ha pedido "que se proceda a la resolución del mismo", cuestión al margen de que la FeSP de UGT-Andalucía "tiene denunciada la actual licitación ante la autoridad judicial".

Por ello y según ha informado UGT en un comunicado, el sindicato solicita al Servicios Andaluz de Salud (SAS) que proceda a "asumir e internalizar la prestación de este servicio público, a través de la gestión directa", pues para UGT "queda demostrado que las empresas que operan y han operado en este sector en la provincia de Córdoba, no prestan los servicios conforme a lo contratado, no respetan el convenio colectivo, y sus intereses no son los de servicio público".

Por eso, en UGT creen que "la mejor forma de prestación de estos servicios "es desde el ámbito de lo público, como ya han realizado otras comunidades autónomas (Baleares y Navarra)" y, cuando así sea también en Córdoba UGT pide "la subrogación de todos los trabajadores" de la actual adjudicataria.