UPA-A pide a la UE que imponga aranceles a productos importados de EEUU tras los impuestos a la aceituna de mesa

Publicado 11/07/2018 18:20:41 CET

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-A ha pedido este miércoles a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles a otros productos importados de Estados Unidos (EEUU) tras la decisión de la Administración de Donald Trump de mantener los aranceles a la aceituna de mesa.

Al efecto de que esta situación cambie, UPA ha reclamado a la UE que actúe frente a la decisión de Estados Unidos de mantener los aranceles a la aceituna negra española, que se vieron confirmados este pasado martes a pesar del "atisbo de esperanza" que nació de la protesta desarrollada el pasado viernes en Sevilla, que unió a todo el sector productivo.

En un comunicado, UPA-A ha indicado que la decisión de mantener los aranceles tendrá una aplicación inicial de cinco años, con posibilidad de prorrogarse durante otros cinco más. Hasta el 24 de julio no se harán públicos los motivos por los que la Comisión norteamericana ha tomado la decisión de mantener esos aranceles desproporcionados. No obstante, el secretario general de UPA-A, Miguel Cobos, considera que "la Unión Europea (UE) no puede perder ni un minuto más y tiene que tomar medidas urgentes y contundentes para evitar un grave perjuicio al sector de la aceituna negra".

Además, "también se hace necesario imponer a nivel europeo aranceles a otros productos importados de EEUU y denunciar los abusos de la Administración Trump ante la OMC", afirma Cobos. En la práctica, esta decisión tendrá como consecuencia el cierre del mercado estadounidense para la aceituna de mesa española, pues alcanzará un precio que "no podrá competir ni con la producción interna ni con la de otros países exportadores".

En un sector que genera en España, especialmente en Andalucía, más de dos millones de jornales y 8.000 puestos de trabajo, se pone en serio peligro el futuro del mismo y puede provocar unas pérdidas valoradas en 350 millones de euros.

Ante este panorama, UPA Andalucía mantiene que esta subida de aranceles sigue siendo "injusta y arbitraria" y abre la posibilidad de que a otros productos agroalimentarios que también se benefician de las ayudas PAC u otras subvenciones europeas se les pueda aplicar los mismos impuestos". A este respecto, conviene recordar que las ayudas concedidas por parte de la UE son totalmente legales bajo el amparo de la Comisión Europea y plenamente aceptadas por la Organización Mundial del Comercio.