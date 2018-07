Urbanismo aprueba el campo de golf de práctica en Casilla del Aire con inversión de más de dos millones

Publicado 27/04/2015 18:57:13 CET

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, Luis Martín, ha informado este lunes de que el consejo rector del próximo miércoles tomará conocimiento de una sentencia favorable a los intereses municipales y que permite "la viabilidad" del campo de golf de práctica, conocido como 'pitch and putt', en la zona de Casilla del Aire, que contará con una inversión de más de dos millones de euros.

En una rueda de prensa, el también concejal de Urbanismo ha detallado que con este paso se "da viabilidad" a la ejecución del campo de golf de práctica, que la GMU tramitó, "la Junta recurrió el acuerdo y el juzgado da la razón al promotor y al Ayuntamiento", de manera que "es viable" la construcción del campo de golf y una piscina, entre otros equipamientos, si bien las pistas de tenis y padel proyectadas se tendrán que reducir, por la incidencia del plan especial de Medina Azahara.

En este sentido, el edil valora que supondrá una inversión superior a los dos millones de euros, al tiempo que apunta que "una vez más la Junta interpuso una demanda que no ha surtido efecto", ante lo cual espera que "no siga castigando a Córdoba y una vez resuelto en los tribunales que no siga recurriendo" y "acepte la sentencia".

Por otra parte, la Gerencia aprobará "las recomendaciones para los criterios de obras en las parcelaciones", con el objetivo de "reducción de costes"; "posibilitar el fácil mantenimiento", y "ejecutar con soluciones sostenibles y duraderas", todo ello en relación a las vías, el abastecimiento de agua, la red de saneamiento y depuración y el alumbrado, entre otros puntos.

En relación a los bienes de titularidad pública a raíz de la situación del inventario municipal y las inmatriculaciones de la Iglesia, el concejal comenta que "se acordó iniciar el expediente de poner en el Catastro y Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento" los distintos bienes del inventario, a lo que añade que "ya se han iniciado los informes técnicos, jurídicos y patrimoniales desde El Pocito hasta el Quiosco del Bulevar en Gran Capitán".