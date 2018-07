Vázquez Medel reivindica el valor de la lectura como factor clave para la escritura creativa

Publicado 03/07/2018 17:24:58 CET

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Manuel Ángel Vázquez Medel, profesor de literatura en la Universidad de Sevilla y coordinador del curso 'Escritura creativa: Imaginación y Fantasía', ha reivindicado este martes el valor fundamental de la lectura como factor clave para la escritura creativa durante su ponencia en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Sevilla.

Asimismo, el profesor ha criticado que "hay muchos escritores clónicos y mucha ignorancia, aquellos que quieren escribir, que dicen que no leen a otros para no mancharse y para ser originales", pero ha defendido que "no están siguiendo el método correcto" porque primero hay que empaparse con literatura de calidad para poder desarrollar un estilo propio.

Aun así, a su juicio, hay que tener normas, pero es vital escuchar a otros profesionales de la escritura que tienen "más pericia". También es fundamental entrenar la escritura, "haciendo buenas elecciones y ejercitando la escritura escribiendo", para a continuación revisar críticamente, atender y comprender.

En referencia a la enseñanza de técnicas para esta modalidad de escritura, el profesor ha señalado que "se puede enseñar escritura creativa como se puede enseñar a jugar al baloncesto o a jugar al ajedrez". "Lo que somos depende de lo que hemos imaginado, de lo que podríamos ser o lo que queríamos", ha señalado antes de apuntar que para hacer un relato es necesario crear mundos posibles con determinados instrumentos.

Para potenciar la fantasía, Vázquez Medel ha incidido en que la atención es crucial porque "el proceso de adquisición del conocimiento comienza con el entendimiento". También ha subrayado la importancia clave de la educación, para la que "nunca es tarde", porque la plasticidad cerebral de los seres humanos permite el aprendizaje con independencia de la edad.

Sobre la frontera que hay entre imaginación y fantasía, ha señalado que es muy débil porque "lo que puede parecer una fantasía se puede convertir en una realidad". Vázquez Medel ha recomendado no fantasear con cualquier cosa porque "ponemos a nuestro cerebro en modo de predisposición" y ha advertido sobre la peligrosidad de los videojuegos, que "hacen que las redes neuronales se exciten cuando los niños disparan", porque el cerebro humano es un simulador.

Aun así, el profesor ha señalado que se pueden bloquear ese tipo de pensamientos nocivos y ha insistido en que la fantasía es un instrumento que permite ir más allá de la imaginación.

En su opinión, algo que se parezca a una fantasía se puede convertir en una verdad y, por tanto, en imaginación. "Si ustedes dicen hace tres meses que iba a estar gobernando el presidente del Gobierno que está en la actualidad, Pedro Sánchez habrías dicho, anda no fantasees, a ti te gustaría mucho, pero eso no es imaginación es fantasía".

COMUNICACIÓN EN RED.

Sobre la comunicación y la sociedad en la red, el ponente ha aseverado que "lo primero que hay en red es el cerebro, éste es realmente un artefacto, algo hecho con arte, con técnica, pero con el arte de la naturaleza y el arte de esta evolución hermosa que hace que seamos lo que somos".

En este sentido, ha considerado básico tener conocimientos de neurociencia, de cómo y por qué los seres humanos pueden escribir y leer. "Nuestro cerebro y nuestras redes de neuronas, si desplegasen nuestras neuronas sus axones y se pusieran en fila, llegarían a la luna", ha explicado antes también ha opinado que "dentro del cráneo tenemos un dispositivo, un artefacto para sentir y actuar que funciona en redes".