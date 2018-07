Málaga se muestra en Santander como ejemplo de vinculación entre ciudad, puerto y turismo

Publicado 05/07/2018 16:10:45 CET

La concejala de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo, y el director de la Autoridad Portuaria, José Moyano, han participado este jueves en Santander en el Encuentro 'Puerto, ciudad y turismo' donde han presentado el caso de Málaga en una mesa redonda y la vinculación entre dichos ámbitos.

El objetivo del evento es el de actuar como plataforma de reflexión y diálogo en torno a las prácticas, procesos, desafíos y dinámicas de cambio que presenta la particular relación que mantienen el turismo y las ciudades portuarias.

Así, se ha reunido a un grupo de expertos para reflexionar y contrastar enfoques y puntos de vista sobre tres factores que la presencia de los puertos introduce en la oferta turística de las ciudades portuarias: el flujo de pasajeros procedente de ferries y cruceros, la náutica deportiva y de recreo, y las operaciones de integración urbana de los frentes marítimo-portuarios que quedan obsoletos para el tráfico comercial.

En este sentido, el caso de Málaga ha servido para ilustrar esos fenómenos, ya que la vinculación entre destino, puerto y turismo de la ciudad "constituye un ejemplo paradigmático".

Tras la exposición de la concejala y el director de la Autoridad Portuaria sobre las particularidades de Málaga han mantenido un coloquio con el público. Martín Rojo ha remarcado la "extraordinaria evolución de la ciudad de Málaga" en el segmento de los cruceros: "Málaga ha apostado de manera decidida por el tráfico de cruceros, uno de los segmentos de turismo estratégicos de la ciudad, y las cifras respaldan esta apuesta; en los últimos diez años hemos llegado a tener tasas de crecimiento superiores al 30 por ciento y nos hemos consolidado como el segundo puerto peninsular de España".

También ha aludido a las acciones de fidelización que se llevan a cabo con los cruceristas, entre las que ha destacado 'Málaga Cruise Shop'; un proyecto conjunto del Distrito Centro, las Áreas municipales de Turismo y Convention Bureau, y Comercio y Vía Pública para incentivar a los pequeños comercios del centro en su apertura los domingos y festivos; un servicio demandado por parte de los cruceristas, navieras, turoperadores y consignatarios.

Por su parte, José Moyano ha destacado que "la convergencia entre puerto y ciudad y el desarrollo de estrategias comerciales conjuntas ha sido fundamental para facilitar a las navieras la elección de Málaga en sus itinerarios, convirtiéndola en el destino líder de Andalucía en materia de cruceros".

En 2017, Málaga acogió un total de 299 cruceros y 510.682 cruceristas. La capital de la Costa del Sol ha sido el único destino mundial escala de los cuatro cruceros más grandes del mundo (Symphony of the Seas, Allure of the Seas, Oasis the Seas, Harmony the Seas), y en 2020 acogerá Seatrade Med, la segunda feria más importante a nivel mundial y la primera de Europa.

El plan de ampliación ejecutado a principios de siglo propició la construcción de nuevas instalaciones para este tipo de tráfico, y actualmente, el puerto de Málaga cuenta con más de 1.300 metros lineales de atraque exclusivo para cruceros. Las infraestructuras portuarias, la cercanía del aeropuerto internacional de Málaga y su ubicación geoestratégica convierten a Málaga en el potencial puerto base del Sur de Europa.

Según Puertos del Estado, el turismo de cruceros genera un volumen de negocio de 1.300 millones euros anuales en España, contribuyendo en un 10,9% al PIB turístico y dando empleo a más de 28.600 personas.

El Encuentro se celebra en la Escuela Universitaria de Turismo de Altamira del 4 al 6 de julio en el marco de las actividades académicas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, bajo la dirección de Juan Saiz Ipiña, subdirector de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, y Virginia López Valiente, directora general ruises News Media Group.

Está promovido por la Escuela Universitaria de Turismo Altamira y la Autoridad Portuaria de Santander y cuenta, entre otros, con la colaboración el Centro Internacional de Tecnología y Administración Portuaria.