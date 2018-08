El 'Juergas Rock' luchará contra las agresiones sexuales durante cuatro intensos días de fiesta

Actualizado 23/07/2018 15:40:57 CET

ALMERÍA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'Juergas Rock', que celebra este año su sexta edición, volverá a luchar contra las agresiones sexuales con una campaña de prevención e información entre todos los asistentes al evento, que desplegará cuatro intensos días de fiesta, con un cartel compuesto por 45 artistas y bandas de música, entre el 1 y el 4 de agosto, en Adra.

El festival, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Almería desde las áreas de Cultura, Turismo, Igualdad y Fomento, se ha presentado este lunes en el Palacio Provincial, en un acto en el que han participado los diputados de Cultura e Igualdad, Antonio Jesús Rodríguez y Ángel Escobar, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el promotor del evento, Diego Ferrón.

La campaña 'Rock en igualdad sin agresión sexual' vuelve a organizarse este año al hilo del festival de música, después del "éxito" de la anterior edición, y motivada por el "aumento de las denuncias por agresiones sexuales en distintos conciertos, macroeventos o festivales en los últimos años", ha explicado Ángel Escobar. "Hay que dejar claro que cuando una mujer dice no, es no y no hay otra alternativa", ha declarado.

La iniciativa se desarrollará entre el 1 y el 4 de agosto, durante los días del festival, y ofrecerá "información y material promocional para concienciar y prevenir actitudes sexistas". En concreto, habrá "personal de la diputación que realizará sesiones informativas y repartirá documentación en un stand habilitado en el 'Juergas Rock'. Además, se ha elaborado una guía sobre prevención y actuación en caso de agresión sexual", ha detallado el diputado.

El 'Juergas Rock' se ha afianzado como "uno de los eventos más potentes de la provincia", no sólo a nivel cultural, ya que supone "un revulsivo turístico para Adra", donde se genera un impacto económico muy importante, que este año se calcula en torno al "millón de euros", según ha adelantado el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez.

"Es un festival de gran entidad, que sorprende con un cartel lleno de grandes grupos y una programación muy intensa, con más de 40 propuestas musicales" que se desarrollarán desde la mañana hasta altas horas de la noche a lo largo de los cuatro días que durará el 'Juergas Rock'.

El alcalde de Adra ha reconocido la importancia de contar en el municipio con un evento "tan importante por su repercusión nacional, ya que es un revulsivo para el turismo en el municipio. Las previsiones para este año calculan que una asistencia de unas 40.000 personas durante los cuatro días del festival, lo que supone un impacto económico de un millón de euros y la creación de unos 200 puestos de trabajo directos e indirectos".

Como novedad, Manuel Cortés ha revelado que "este año habrá un expositor con la oferta turística de Adra, disponible tanto para los visitantes como para los propios vecinos, ya que se podrá utilizar la nueva aplicación de realidad virtual para dar a conocer los principales espacios museísticos de la ciudad".

Cortés también ha señalado que el 'Juergas Rock' es "un reto logístico para la ciudad" que pasará a duplicar sus habitantes entre el 1 y el 4 de agosto, y en el que trabajarán "servicios municipales, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, entre otros".

De momento, se están ultimando los preparativos en el recinto de conciertos, en el escenario exterior, y en la zona de acampada y aparcamientos, donde la maquinaria de la Diputación de Almería ha colaborado con las labores de limpieza y allanamiento de los solares donde se ubicará el festival. "Como novedad, el recinto de acampada es más grande y se ha reforzado el servicio de electricidad", ha destacado Cortés.

EL FESTIVAL

El 'Juergas Rock' cumple este 2018 seis años con una edición cargada de nombres propios y un cartel compuesto por 45 grupos, que actuarán tanto en el escenario principal como en el 'ac(G)ústico', donde se celebrará la Fiesta de bienvenida el día 1. Además, en este espacio, los días 2, 3 y 4 de agosto habrá actuaciones gratuitas en horario de mañana de artistas como El niño de la hipoteca & Ferrán Exceso, Fernando Reincidentes & Javi PPM, La Otra, Víctor Guirado o El niño del Albayzín.

La Fiesta de bienvenida también será gratuita y en ella, desde las 17,10 horas, actuarán Iseo & Dodosound, María del Mal, Konsumo Respeto, Smoking Souls, En Espera, Cero a la izquierda, Pupil·les, Bourbon Kings y Frida. En el 'ac(G)ústico', también habrá tres 'Entrevistarte' a Fernando Madina, Manolillo Chinato y Alén Ayerdi, y, como novedad, se ha incluido la 'Hora emergente', para promocionar a nuevas bandas: Mediterranean Roots, Funkiwis y La Regadera.

El jueves 2, actuarán en el escenario principal del 'Juergas Rock', Las Sexpeares, Parabellum, Juantxo Skalari, The Skatalites, Gatillazo, Kaotiko, Boikot y La Phaze. El viernes 3 será uno de los días grandes del festival, con las actuaciones de Loquillo y Bad Religion, dos de los cabezas de cartel de este año, junto a Poncho K, Hamlet, Green Valley, Lendakaris Muertos, O'Funkillo y Zoo.

El broche de oro a esta sexta edición del 'Juergas Rock' lo pondrán Rozalén, La Raíz y Juanito Makandé el sábado, quienes compartirán escenario con Los de Marras, Soziedad Alkohólica, Segismundo Toxicómano, Narco y Trashtucada.

La programación del festival se completa con las clases de yoga gratuitas el jueves y el viernes, a las 9,30 horas, frente al Edificio Géminis de Adra, y con la diana matinal y las actuaciones de la Charanga Juergas y la Batucada Samba N'go, entre los conciertos. También se habilitarán stands informativos de Turismo Adra, el Centro Ocupacional de Adra, el IAJ y el Servicio de Atención a la Movida, un espacio de zoco y puestos de comida y merchandising oficial del festival y las bandas participantes.