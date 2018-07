Zoido alega que "era muy difícil ganar en la provincia" y señala la "victoria" del PP en la capital

Publicado 21/12/2015 0:41:32 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP de Sevilla al Congreso y ya diputado electo, Juan Ignacio Zoido, ha destacado este lunes que "el PP ha ganado las elecciones generales, obteniendo un respaldo mayoritario por parte de los españoles, que han reconocido, valorado y apoyado la gestión del PP en estos últimos cuatro años y nuestras recetas contra la crisis y el desempleo". Zoido cree que los resultados del PP en la provincia, donde ha perdido dos diputados, son "acordes con el nuevo mapa político", señalando la victoria del PP en el ámbito de Sevilla capital.

Los populares, en concreto, han obtenido un total de 123 escaños desde los 186 logrados en 2011, mientras el PSOE ha pasado de 110 a 90 escaños, Podemos ha logrado 69 escaños en las diferentes fórmulas en las que concurría y Ciudadanos ha logrado finalmente 40 escaños, toda vez que IU-Unidad Popular sólo ha obtenido dos escaños tras lograr once en 2011 y UPyD no ha logrado representación.

En la provincia de Sevilla, como hemos informado, el PSOE ha sido la fuerza más votada con el 33,97 por ciento de los votos y cinco escaños; frente al 25,16 por ciento del respaldo y tres diputados del PP, que pierde dos; Podemos con el 19,02 por ciento de los votos y dos escaños y Ciudadanos con el 13,03 por ciento y dos escaños también, toda vez que IU ha perdido el escaño con el que contaba al cosechar sólo el 5,68 por ciento de los votos.

Juan Ignacio Zoido, en ese sentido, ha señalado "la victoria" del PP en estas elecciones, porque de ella "en parte es responsable del PP Andaluz, que ha obtenido unos magníficos resultados, obteniendo solo dos puntos menos que el PSOE" en el conjunto de Andalucía, toda vez que "en la provincia de Sevilla era muy difícil ser la fuerza más votada. Hemos obtenido unos resultados acordes con el nuevo mapa político con la irrupción de nuevas fuerzas políticas".

"Agradezco a los sevillanos que hayan vuelto a confiar en mí en la capital, donde hemos ganado las elecciones con cerca de 118.000 votos, habiendo ganado en siete de los once distritos de la ciudad y sacándole una diferencia a la segunda fuerza, el PSOE, más de 10.000 votos". "Los sevillanos me han permitido ganar cinco elecciones de las que me he presentado, tres municipales, una autonómica y unas generales", defiende señalando, respecto a la capital hispalense, que "en solo seis meses hayamos recuperado la confianza de más de 12.000 sevillanos, lo que refuerza mi compromiso con Sevilla y mi intención de defender sus intereses en el Congreso de los Diputados".