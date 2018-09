El 9,4% de las jóvenes españolas aceptan que sus novios las fuercen a mantener sexo, según un estudio de la US

Actualizado 25/11/2011 16:57:57 CET

El grupo de investigación de la Universidad de Sevilla (US) 'Psicología Clínica y de la Salud' que dirige el profesor Luis Rodríguez Franco desarrolla, desde hace una década, investigaciones sobre las tipologías de violencia a las que están sometidas las mujeres y los hombres desde su adolescencia hasta la edad adulta. Hoy día, trabajan en un proyecto multinacional con el objetivo de estudiar cómo es el comportamiento de más de doce mil parejas de novios en España (Huelva, Sevilla, Oviedo, La Coruña y Vigo), Portugal, Italia, Norteamérica, Méjico y Argentina.

En el caso de España, el proyecto de investigación que lidera el profesor Rodríguez Franco se centra en más de diez mil relaciones de noviazgo de jóvenes entre 14 y 25 años seleccionadas en diferentes colegios e institutos de la geografía nacional y que han respondido al Cuestionario de Violencia de Novios (Cuvino), encuesta elaborada específicamente por el equipo de expertos. En este sentido, el porcentaje de mujeres que indican ser maltratadas es del seis por ciento, mientras que existe un porcentaje ligeramente menor de varones en estas mismas circunstancias (en torno al 4,5%).

El grupo de trabajo se centra también en una variable cualitativa escasamente investigada como son las actitudes de molestia (si la persona se siente a disgusto) o tolerancia (no le molesta) de algún miembro de la pareja a comportamientos propios de violencia. "Los datos publicados reflejan que en una muestra de más de dos mil chicas adolescentes de diferentes puntos de España, a un 9,4 por ciento de ellas no les importa que su novio las fuerce a mantener ciertos actos sexuales. Por otro lado, en las novias que se consideran no maltratadas, este porcentaje llega al 5,7 por ciento, de ahí que las campañas de prevención de violencia en estas edades se deban dirigir no sólo a las mujeres maltratadas o varones agresores, sino a la población en general", resume Rodríguez Franco.

Para desarrollar este estudio, los expertos han introducido un nuevo concepto, la violencia de pareja, que pasa de ser física o psicológica, a catalogarse de ocho formas diferentes. El instrumento para medirlo es el mencionado cuestionario Cuvino. "Según los resultados del Cuestionario de Violencia de Novios existen varios tipos de violencia: física; coerción (sentirse obligado a hacer cosas); instrumental (ejercer la violencia de forma indirecta); sexual; emocional; género (uno de los miembros de la pareja ofende al otro por su condición de hombre o mujer); humillación; y desapego (infidelidades o pasotismo)", explica el profesor.

Y añade: "El sistema de agresión entre novios utilizado por varones y mujeres sigue el mismo patrón: se emplea de forma especial el desapego, la humillación y la coerción, mientras que la violencia basada en género, aparece con menor frecuencia que las anteriores. Esto se debe a que la mayor parte de las campañas de prevención llevadas a cabo en España destacan especialmente el componente físico y de género de la violencia, olvidando el resto. Finalmente, hay un componente de actitud machista asumido en el hombre y en la mujer en cuanto a la tolerancia que presentan hacia ciertos comportamientos abusivos". En este sentido, desde el grupo de investigación también desarrollan campañas de prevención para informar a la sociedad, principalmente, que la violencia de pareja no es sólo violencia física.

Los investigadores están analizando los datos de violencia entre novios obtenidos en otros países con el objetivo de contrastar los resultados. Algunos de ellos ya han sido publicados en revistas científicas y otros aparecerán en año 2012 en los dos primeros números de las dos revistas de España de mayor nivel de impacto científico: 'Psicothema' e 'International Journal of Clinical and Health Psychology'.