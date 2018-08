Abogados de Sevilla alertan de que "legislar en caliente es un error" y exigen a los políticos respeto a la Justicia

Publicado 12/08/2018 11:19:35 CET

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha alertado de que "legislar en caliente siempre es un error" independientemente de la materia que se aborde, al tiempo que ha exigido a los políticos actuales respeto a la Justicia, que "no puede utilizarse como un espectáculo social o televisivo porque es algo muy serio".

Gallardo ha analizado la repercusión social y mediática de determinadas causas judiciales y los riesgos que ello supone. Así, en una entrevista concedida a Europa Press, ha manifestado que "el populismo y la demagogia son la antítesis de la Justicia", lamentando que "por desgracia estamos asistiendo a manifestaciones populistas en torno a la Justicia y a determinadas resoluciones judiciales".

En este sentido, ha advertido de que la Justicia "no puede utilizarse como un espectáculo social o televisivo porque es algo muy serio y los medios y la ciudadanía debiéramos respetarla".

Gallardo, igualmente, ha lamentado que "estamos asistiendo a espectáculos verdaderamente bochornosos en torno a determinados asuntos judiciales y manifestaciones en las calles que causan verdadero estupor".

Al hilo de esto, ha señalado que son "movimientos minoritarios pero muy ruidosos, que por desgracia logran influir en las declaraciones públicas de políticos y cargos institucionales, lo que es verdaderamente grave".

Ante esto, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla reivindica "respeto para la Justicia", nada menos que "la que se merece en un Estado de Derecho". Concretamente, ha exigido a los políticos que sean "respetuosos con el Poder Judicial y no jueguen a las declaraciones populistas ante determinadas reacciones sociales más propias de un país no democrático y no respetuoso con el Estado de Derecho".

"Si es triste observar los argumentos callejeros de determinados movimientos sociales cuando se pronuncian respecto a asuntos judiciales, más triste aún resulta comprobar que responsables políticos se muestren condescendientes con ese populismo callejero y olviden que legislar en caliente es siempre un error y que son los jueces, y sólo los jueces, los competentes para enjuiciar conductas humanas", ha expresado el máximo responsable de la entidad colegial.

APLAUDE MODIFICACIONES PARA "ACLARAR" EL CÓDIGO PENAL

No obstante, Gallardo ha defendido que el Código Penal debe ser "lo más claro posible" y cualquier modificación que ayude en este sentido es "plausible", pero sin olvidar que en última instancia "los comportamientos de las personas han de ser enjuiciados por jueces y magistrados, algo propio de un Estado de Derecho".

Al hilo de esto último, el decano de los letrados sevillanos ha remarcado que la Ley establece "disposiciones" pero juzgar es "necesariamente" función de los jueces y magistrados, que han de aplicar las leyes.