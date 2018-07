El alcalde de Linares regresa al encierro de sindicalistas de Santana y pide a Junta que "no abandone" a la ciudad

Actualizado 22/09/2012 15:01:52 CET

Avisa que "no va a permitir" que Linares "muera", y considera que su "responsabilidad y obligación" es apoyar a sus vecinos

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández (PSOE), se ha reincorporado este viernes por la tarde al encierro que representantes sindicales de UGT y CCOO en Santana mantienen desde este pasado miércoles en las dependencias de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en la avenida de Hytasa en Sevilla, donde tiene previsto pasar el fin de semana, y desde donde ha exigido al Gobierno andaluz que "no abandone a su suerte" a Linares.

Así lo ha confirmado a Europa Press el propio regidor, quien, tras recordar que ya compartió con los sindicalistas las primeras horas de su encierro, ha explicado que está tratando de "compaginar" sus tareas propias como alcalde con estos gestos de apoyo a los extrabajadores de Santana, que son quienes ocupan el "primer lugar" de sus preocupaciones.

En ese sentido, Fernández ha alertado de que la situación por la que atraviesan algunas de las familias de estos trabajadores es "dramática, delicada y compleja", porque "ya han agotado sus ahorros" 20 meses después de que se suscribiera el Plan Linares Futuro.

Junto a las personas, el regidor ha subrayado que su máxima preocupación es "el futuro de Linares", una ciudad, ha explicado, que "ha vivido de su tejido industrial" y a la que "no va a dejar morir", algo que, en su opinión, va a producirse "si no se regenera su tejido industrial con la orientación que corresponda".

"Santana es de la Junta, que no se olvide nadie, y ésta no puede lavarse las manos", ha aseverado el alcalde, para quien la Administración autonómica, al ser "la máxima responsable" en esta cuestión, tiene que "dar ejemplo", mientras que los políticos, "independientemente de sus siglas, deben salir más a la calle y palpar lo que hay, la situación real de los ciudadanos".

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que, a pesar de ser socialista, es decir, del mismo partido que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, algo de lo que se siente "orgulloso", considera que su "obligación y responsabilidad" como alcalde es apoyar las reivindicaciones de esos trabajadores y preocuparse por el "futuro" de su ciudad, porque, de lo contrario, incurriría en "dejación de funciones".

Por eso, ha avisado de que "no va a deponer su actitud", y cree que lo que está haciendo es "lo que debe hacer". "No voy a permitir que nadie abandone Linares a su suerte, y quien no lo vea así, que se vaya atando los machos, sea quien sea", ha advertido para concluir.

UGT-A VALORA EL "GESTO" DEL REGIDOR

Por su parte, el secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT en Andalucía, Manuel Jiménez, ha querido valorar y agradecer, en declaraciones a Europa Press, este "gesto" del alcalde, que, en su opinión, demuestra su "compromiso con la gente de su pueblo y con los problemas de los extrabajadores de Santana".

Además, ha destacado que el fin de semana es "el momento más duro" de esta concentración, porque quienes participan en ella "están solos y no reciben apenas llamadas de nadie", lo que, a su juicio, realza la importancia de este "gesto" de Fernández.

De igual modo, el dirigente de UGT-A ha confirmado que el carácter del encierro, iniciado en protesta por la "falta de avances y soluciones concretas tras la reunión de la comisión de seguimiento del Plan Linares Futuro", continúa siendo "indefinido", de forma que los sindicalistas están "mentalizados para pasar allí todo el tiempo que haga falta".

En ese sentido, ha vuelto a criticar a la Junta de Andalucía, de la que sólo han recibido, en su opinión, "largas y tomaduras de pelo".