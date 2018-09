APDHA critica la "falta de personal" para la atención social en los barrios más pobres de Sevilla

Publicado 31/08/2018 13:05:36 CET

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha calificado de "lamentable y vergonzosa" la actuación del Ayuntamiento hispalense, al "dejar con unos servicios mínimos de atención social a la población más pobre y vulnerable de la ciudad", por "el abandono y la falta de personal" para la atención social en los barrios vulnerables.

Esta asociación, tal y como manifiesta en nota de prensa, entiende que "es necesario afrontar la situación de emergencia social que vive secularmente la ciudad, pues la pobreza no puede esperar al año que viene", e insiste en que "no querer ver la realidad, no va hacer que la situación desaparezca, al contrario se recrudece y empeora", ante la actitud del Consistorio hispalense.

Según datos de los Indicadores Urbanos de 2017, siete de los 15 barrios más pobres de España están en la capital andaluza, entre los que se encuentran Tres Barrios-Amate, Polígono Sur, Torreblanca, Cerro del Águila, Villegas, Su Eminencia y Polígono San Pablo. De esta forma, muchos de estos barrios, catalogados ahora como 'Zonas Desfavorecidas Identificadas', para la Apdha se encuentran en una situación de "abandonado absoluto" por parte de la Administración pública competente, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla.

Como ejemplo de esto, la asociación ha expuesto que "las citas para la atención social por parte del personal técnico del Ayuntamiento en Tres barrios-Amate, se están dando para enero del 2019, por falta de personal, es decir, cuatro meses de espera para recibir una atención que muchas veces no se sustancia en nada".

Para este colectivo, "la dejación de la Administración se traduce en un debilitamiento progresivo en el tejido social de estos barrios, en el empobrecimiento cada vez más creciente de las familias, en la falta de equipamiento e infraestructuras, en las condiciones de habitabilidad de las viviendas favoreciendo la inestabilidad del alojamiento y creando problemas de convivencia que llevan a una situación insostenible".

En este sentido, en algunas zonas la conflictividad social está "latente y a punto de quebrarse la necesaria convivencia", por "la falta de recursos para las personas sin hogar".

Igualmente, la Apdha ha opinado que "el Ayuntamiento está a tiempo de evitar que estalle y se desborde el conflicto vecinal" y ha insistido en que "es hora de actuar", puesto que "las entidades sociales, en muchas zonas, están sobrepasadas y desbordadas".

A tal efecto, desde la asociación sevillana pro derechos humanos han realizado un llamamiento al gobierno municipal socialista para "dejar de sentir vergüenza por un Ayuntamiento que deja con servicios mínimos la atención a las personas más vulnerable, que da por buenas unas políticas y unos presupuestos que son totalmente insuficientes en materia social y que, después de tres años de mandato, esté más preocupado en vender propaganda de una ciudad que en ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan".