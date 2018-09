Aphd-a afirma que la cadena perpetua es un "mera venganza que no sirve ni para disuadir ni para reinsertar"

Actualizado 27/01/2010 19:23:32 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Apdh-a, afirmó hoy que la cadena perpetua "no sirve ni para disuadir ni para reinsertar al delincuente, por lo que se corre el riesgo de que el incremento de las penas se convierta en una mera venganza cada vez más ilimitada".

Según indicó la entidad a través de un comunicado, mantener límites es una "exigencia" del Estado de Derecho, de "respeto a la dignidad humana y al trato humano, que debe de tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma distinta a la que él actúo, única forma de dar ejemplo".

Así, incidió en que bajo esa petición de cadena perpetua "subyace un gran desconocimiento de la realidad carcelaria", señalando que las "más de 1.000 muertes en su interior en los últimos cinco años o los suicidios dejan intuir la dureza de la vida en prisión, los malos tratos, o la incomunicación familiar".

"Se está configurando la prisión como mera venganza al incumplirse el mandato constitucional de reinserción, que es lo que debe importar a la sociedad", destacó, apuntando que el ciudadano "no puede reincorporarse a la sociedad en una situación peor a la que tenía previamente a su ingreso en prisión, que es lo que está sucediendo".

Además, apuntó que las reformas legales de los últimos años, iniciadas con el Código Penal de 1995, reformado en el 2003, así como la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en 2006, han levado a "duplicar la duración efectiva de las penas".

En este sentido, señaló que España ha "aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno de los países más seguros del entorno", lo que demuestra que dichos endurecimientos "no determinaron reducción de criminalidad alguna y que los países con cadena perpetua o pena de muerte no reducen la delincuencia, ni disuaden futuras infracciones".

Por otro lado, la asociación sostuvo que en España "lamentablemente existe ya la cadena perpetua", pues a pesar de no existir reconocimiento legal expreso de la misma, el límite de 40 años "no es absoluto y algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite".

Por tanto, afirmó, son "falsas" las afirmaciones del Ministerio del Interior quien en le día de ayer mantuvo que la cadena perpetua como tal "no existe". Por contra, indicó que "sí es cierta" la afirmación del Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aseguró que el sistema penal español es "el más duro de Europa", "mucho más duro" que el de otros países, como Francia o Alemania en los que existe la cadena perpetua, ya que "ésta es revisable y no supone el cumplimiento íntegro de la pena".

Ello ha provocado que jóvenes que entran con 18 años "tengan que permanecer hasta superar sus 40 años de edad en prisión o que ancianos e incluso enfermos graves como parapléjicos o con esclerosis, que requieren ayuda de otras personas para alimentarse, higiene o vestirse y que deben permanecer gran tiempo en cama, no puedan salir de prisión", lamentó.

Por ello, consideró que con la propuesta de algunos dirigentes del PP, "se vuelve a hacer populismo punitivo y sólo buscan un rédito electoral".

Asimismo, opinó que el Gobierno "tampoco es capaz de transmitir a la ciudadanía la realidad penitenciaria", criticando que la Apdh-a y otras entidades como la Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, "siguen sin poder entrar en las prisiones, evitando así que la realidad de la cárcel pueda llegar al exterior".

Indicó que existen estudios sobre la realidad de la pena privativa de libertad, entre otros los elaborados por la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que demuestran que "no sólo no es posible la cadena perpetua en nuestro sistema, sino que el sistema actual necesita una profunda revisión y se posicionan en contra de la ampliación de penas".

Insistieron en que "hay que apostar por la prevención y la cultura de la no violencia, buscar otra forma de resolución de los conflictos sociales, trabajar las causas de éstos, apostar por políticas sociales serias, para lo que se requiere una adecuada dotación presupuestaria".