Aprobada con 1.623 personas la lista "definitiva" de aspirantes a las 50 plazas de Policía Local

Publicado 14/08/2018 10:43:35 CET

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla ha elevado a "definitiva" la relación de personas admitidas para las pruebas selectivas a celebrar al objeto de proveer 50 plazas en el Cuerpo hispalense de Policía Local merced a las ofertas de empleo público de 2013, 2014 y 2016, incluyendo a un total de 1.623 personas en dicha lista de admitidos y excluyendo a 116.

Tras el periodo inicial de recepción de solicitudes para participar en este proceso selectivo, en marzo de este año el Ayuntamiento de Sevilla admitía provisionalmente un total de 1.517 de dichas solicitudes y excluía a 145 de las personas que habían pedido participar en las pruebas destinadas a cubrir estas 50 plazas de Policía Local, dos de ellas de la oferta de empleo público de 2013, otras 33 del año 2014 y las últimas 15 de 2016.

A la hora de excluir a las citadas 145 personas, la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento exponía incidencias como el "no haber acreditado, siendo demandante de empleo, los requisitos exigidos para quedar exento del abono de la tasa por derechos de examen", "no acreditar figurar como demandante de empleo y los requisitos, en su caso exigidos, para quedar exento del pago de las tasas por derechos de examen" o directamente no acreditar el pago de dicha tasa, según la documentación recogida por Europa Press.

Ahora, a través de una resolución firmada el pasado 12 de julio por el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento hispalense y recogida por Europa Press, dicho departamento da cuenta de la finalización del periodo de reclamaciones a la citada lista "provisional" de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, aprobando finalmente una nueva relación "definitiva" de personas admitidas y excluidas, con un total de 1.623 aspirantes admitidos y 116 no admitidos tras "no subsanar o no subsanar dentro del plazo establecido las causas de su exclusión provisional".

Una vez formalizada dicha relación "definitiva" de aspirantes admitidos, según la citada resolución de la Dirección municipal de Recursos Humanos, quedaría pendiente el señalamiento del "lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio de la convocatoria".