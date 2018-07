Ayuntamiento de Sevilla programa múltiples conciertos en calles y parques de toda la ciudad por el Día de la Música

Publicado 20/06/2018 14:39:28 CET

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha programado múltiples conciertos en calles y parques de toda la ciudad por la celebración el jueves del Día de la Música y durante el fin de semana.

Así, informa en un comunicado de que se han organizado conciertos en distintos distritos para que todos los vecinos celebren esta efeméride "con acceso cercano y gratuito a la cultura". A ellos, se sumarán los conciertos previstos jueves, viernes y sábado para celebrar el Mes de la Diversidad Sexual, que arrancarán el jueves en la Alameda de Hércules tras el pregón del Orgullo, que correrá a cargo de la actriz Anabel Alonso.

Así, los vecinos de los distritos Norte, Sur, Centro, Este-Torreblanca, Macarena, Triana, Los Remedios, Cerro-Amate, San Pablo-Santa Justa y Bellavista, podrán disfrutar a partir de las 19,00 horas a pie de calle de un total de 14 propuestas de artistas locales que triunfan tanto a nivel nacional como internacional.

En concreto, hasta el Bulevar de San Diego, en Distrito Norte, llegan a las 19,00 horas los ritmos caribeños y latinos de Los Mangos Bajitos y a la misma hora en el Parque Manuel Garrido, en Distrito Macarena, estará el grupo sevillano Yomuri.

A las 19,30 horas, en la calle trianera calle San Jacinto, el polifacético Fernando Mansilla amenizará la tarde junto a sus habituales Espías, los músicos y compositores sevillanos Luis Navarro y Daniel Abad. Simultáneamente, en la plaza Juan XXIII, en Cerro Amate actuará el trío sevillano de jazz Van Moustache. Además, a las 20,00 horas, el grupo de música latinoamericana Esmirna actuará en la calle Carme Chacón.

Por su parte, la música electrónica invadirá la calle José Laguillo esquina con Arroyo, en el Distrito San Pablo-Santa Justa, gracias al el dj Ion Din Anina, cuyas sesiones han recorrido los clubs y festivales de toda Europa. En el parque Rosario Valpuesta, en el Distrito Sur se podrá ver a las 20,30 horas a la actuación de 'S Curro', uno de los raperos más destacados de la escena underground sevillana y una de las voces del grupo de rapmetal sevillano Narco.

Al mismo tiempo, estarán junto al mercado de la Calle Guadalajara, en Bellavista, los Dolores Berg Proyect, formación integrada por Dolores Berg y Enrique Mengual, que ofrecerán un espectáculo en el que ambos hacen un repaso a su trayectoria musical y a las composiciones que siempre les cautivaron.

Igualmente, a las 21,00 horas Isra Bizarre (voz, guitarra, programación), Priscila Antipop (dj y coros), Josh Mikima (batería), Lisa Anusky (saxo), Ferd (bajo), integrantes de La Suite Bizarre, ocuparán el Parque de los Príncipes, en Los Remedios, para invitar al baile y a la fiesta con un show en el que se entremezclan estilos como el funk, el afrobeat, la psicodelia o el electro.

Por último, en la Plaza de San Francisco, y con la colaboración de FNAC, se han programado cuatro conciertos que abrirán a las 19,00 horas All La Glory, una de las bandas más atractivas del panorama musical sevillano actual. A ellos les seguirán a las 20,00 horas el dúo I am Dive, quienes han girado por Europa, Asia y América con su exitoso último trabajo 'Music For Silent Running'. A las 21,00 horas comenzará el concierto de Texcoco, una de las bandas de moda de la escena rock independiente española. Y a las 22,00 horas será el turno de Arco, el ex cantante de Puchero del Hortelano, que recientemente ha publicado 'Abril'.

Mientras tanto, la Alameda de Hércules acogerá el ciclo de conciertos impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Mes de la Diversidad Sexual. La actriz Anabel Alonso será la encargada de pronunciar el pregón a las 21,00 horas. Además del pregón de Alonso, también está confirmada el 23 de junio la presencia de artistas como Rosa López, Carmen la Hierbabuena, las Chillers, Barei, la Prohibida o Esnórquel DJ en la fiesta que tendrá lugar en la Alameda de Hércules una vez que concluya la marcha del Orgullo de Andalucía organizada por la Plataforma 28-J.

Este año, se celebrarán las actuaciones, entre otros, de Joe Crepúsculo y Putochinomaricón el jueves 21 de junio, que tendrán lugar después de la lectura del pregón; Angelita la Perversa, L-Kan, y Las Gatas el viernes 22.

LA MÚSICA LLEGA A LOS PARQUES

Paralelamente, este viernes el Parque Celestino Mutis del Distrito Sur acoge una de las citas del ciclo de conciertos y monólogo Primavera Otoño In Green. Con esta iniciativa, que parte de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, además de impulsar el ocio alternativo, se da visibilidad a grupos y artistas jóvenes de la ciudad de distintos estilos, que van desde el flamenco al pop-rock o el blues. Los conciertos comenzarán a las 21,30 horas y finalizarán a las 23,30.

También el viernes, la Casa de los Poetas y las Letras, dentro del ciclo 'Textos nocturnos', acoge la propuesta de Tulsa & Alejandro Simón Partal, que unen sus palabras y voces en la sesión Centauros Vivos.

"Con toda esta programación, Sevilla hace honor una vez más de ser una ciudad reconocida mundialmente por la Unesco como Ciudad de la Música y por eso animamos a los vecinos y vecinas de los distintos barrios a que salgan a sus plazas, a sus calles, para disfrutar de esta agenda cargada de propuestas muy interesantes", ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE).