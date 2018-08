La bailaora Isabel Bayón estrenará el 29 de septiembre el espectáculo 'Yo soy' en la XX Bienal de Flamenco de Sevilla

Publicado 24/08/2018 17:21:52 CET

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bailaora y coreógrafa Isabel Bayón está ultimando en estos días 'Yo soy', el espectáculo que llevará al escenario por primera vez el próximo 29 de septiembre en el Teatro Central dentro de la programación de la XX edición de la Bienal de Flamenco.

Según informa el ICAS en una nota, en una de las salas de ensayo del Centro Andaluz de Danza, ubicado en el Estadio Olímpico, la artista sevillana ha mostrado este viernes un fragmento de esta nueva y personal propuesta dancística, "en la que desde los códigos del flamenco realiza una profunda labor de introspección en su memoria para averiguar quién es, como persona y como artista, gracias a la huella que han dejado las personas más cercanas a ella, su contexto histórico y sus influencias culturales".

Tras el ensayo abierto, en la presentación del espectáculo han participado también Antonio Zoido, director de la XX Bienal de Flamenco; la bailarina María Cabeza de Vaca, encargada de asesorar en la puesta en escena y coreografía de la propuesta; y los guitarristas Jesús Torres y Paco Arriaga, los cantaores David Carpio y Juan de Mairena y el percusionista José Carrasco, componentes del elenco de 'Yo soy'.

Bayón ha expresado su sentir ante este nuevo estreno en la cita flamenca: "Yo la Bienal la siento como mi casa y para mí es importante estar en este gran escaparate que está en mi ciudad, el sitio donde he nacido, donde me he criado y donde yo siempre he estado. Estoy muy contenta porque este año quería hacer algo diferente, y traigo un proyecto muy personal".

Después del estreno de 'Dju-Dju' dirigido por Israel Galván, durante la XIX Bienal de Flamenco de Sevilla en 2016, Isabel Bayón presenta 'Yo soy', una propuesta para la que ha explorado en sus recuerdos a través de las voces, los sonidos y las imágenes de distintas etapas de su vida, poniendo atención a muchos momentos vividos con su familia más cercana y sus maestros para llegar a comprender quién es. En palabras de la propia creadora, "lo que somos es una consecuencia de las vivencias de otros, de lo que sintieron, de lo que pensaron, de lo que depositaron en nosotros, de lo que nos entregaron".

Bayón ha estructurado el espectáculo en tres partes que recorren desde el pasado al presente la construcción personal y artística de ella misma. El primero está dedicado a su abuela, una de las personas que considera más importantes en la transmisión de fuertes valores como mujer, debido a su talante para afrontar una dura historia personal desde niña, recrudecida más tarde durante la Guerra Civil. La segunda parte del espectáculo gira en torno a la figura de la madre de Isabel, responsable de su lado más artístico y sensible. "Mi madre quiso ser cantaora y no lo pudo ser, por las circunstancias que la rodeaban y porque en aquella época el flamenco estaba considerado de otra forma", ha añadido.

Por último, la creadora representa en primera persona los estímulos a los que ha atendido en su camino a la etapa adulta, las músicas que le han interesado dentro y fuera del flamenco, como Paco de Lucía, Manzanita o Joan Manuel Serrat, y la huella de algunos de sus maestros y maestras, de Antonio Mairena a Matilde Coral, entre muchos otros.

Para llevar su idea al escenario, la bailaora ha contado con la dirección de Carmen Fernández y el asesoramiento en la puesta en escena y la coreografía de la bailarina contemporánea María Cabeza de Vaca. Han asumido la composición musical de este montaje los guitarristas Jesús Torres y Paco Arriaga, siguiendo un guion marcado por la música de la vida de Isabel Bayón. Además, la cantante Sandra Carrasco participará en el segundo bloque de 'Yo soy' como artista colaboradora, representando a la cantaora que la madre de Isabel quiso ser.

Las entradas para este espectáculo pueden adquirirse por un precio de 25 euros a través de este enlace, en la web de la Bienal y en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Horario de taquillas: hasta el 2 de septiembre, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas. A partir del 3 de septiembre, de lunes a domingo de 11,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas.