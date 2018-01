Beltrán Pérez dice a Rajoy que el PP "le dará la alegría" de recuperar la Alcaldía de Sevilla en 2019

Actualizado 20/01/2018 16:33:37 CET

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y posible candidato a la Alcaldía de esta ciudad, Beltrán Pérez, le ha trasladado este sábado al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que el PP "le dará la alegría" de recuperar la Alcaldía de Sevilla en 2019 y que su ilusión por esta ciudad "no hace más que crecer". "Mi única vocación política se llama Sevilla, ciudad que conozco palmo a palmo", ha añadido.

Así se ha pronunciado Pérez, durante su participación en la Convención de Distritos del PP de Sevilla, recibido en la tribuna al grito de "alcalde, alcalde", un acto al que han asistido Rajoy, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo; el vicesecretario de Política Regional y Local, Javier Arenas, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, entre otros dirigentes.

Pérez, que no ha manifestado de manera expresa su intención por aspirar a la Alcaldía de Sevilla, ha recibido el apoyo desde el atril de la presidenta del partido en la provincia, Virginia Pérez, quien ha señalado que el portavoz municipal ha demostrado que "sus renuncias en el pasado tenían un nombre: Sevilla".

"Renunciaste a otros puestos porque siempre tuviste muy claro que tu corazón se llama Sevilla; dejaste plazas de honor por Sevilla y hoy el PP de Sevilla está contigo porque contigo hay ilusión y hay futuro, y junto seguiremos caminando en el reto de transformar Sevilla", ha apuntado la presidenta del partido en esta provincia.

Por su parte, Beltrán Pérez ha dado las gracias a Rajoy por participar en este acto y se ha mostrado orgulloso de su labor al frente del Gobierno. Posteriormente, el presidente del PP ha pedido al partido en Sevilla que llegue a "todos los rincones" y que den "la batalla, barrio a barrio, y casa a casa", mostrándose convencido de que es un partido "muy curtido, muy bregado y capaz de superar partidos malos".

El portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, que también se ha comprometido a que el PP de Sevilla "se dejará la piel" para "ser decisivos" y lograr que Juanma Moreno sea el próximo presidente de la Junta, ha denunciado la "marginación política y presupuestaria" que sufre la capital hispalense, que necesita un alcalde "con liderazgo y determinación capaz de convertir la capitalidad pasiva en activa".

Tras asegurar que el actual alcalde, Juan Espadas (PSOE), parece más "un consejero de Susana Díaz" que el primer edil de la cuarta capital de España, Pérez ha explicado que en la Convención de Distritos que el PP de Sevilla celebra este sábado se han elegido a los 125 coordinadores de barrios para los 103 barrios de la ciudad, lo que supone "la culminación del proceso de renovación y fortalecimiento de las estructuras de Sevilla capital".

"El PP de Sevilla no es un partido que va a los barrios, sino que vive en los barrios", ha manifestado Beltrán Pérez, quien ha garantizado que el partido "se va a dejar el alma en cada plaza, bloque y patio de vecinos para conquistar de nuevo la Alcaldía".

Durante su intervención, ha tenido palabras para el exconcejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión, asesinados hace 20 años por ETA. Ha dicho que no hay un solo día en el que no se acuerden de ellos. Posteriormente, Rajoy ha lamentado que no podrá asistir al acto conmemorativo que se celebre, pero "estaré con vosotros en su recuerdo y en la repulsa a los criminales".

MORENO DENUNCIA EL "MALTRATO" DE DÍA A SEVILLA

Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado que hablar de España y de Andalucía es hablar de Sevilla a la que ha definido como una gran ciudad aunque ha lamentado el "maltrato" que el PSOE le dispensa a esta ciudad.

Ha criticado que Sevilla reciba "maltrato doble" que viene por parte del Gobierno andaluz y también por parte del Ayuntamiento de Sevilla y que el alcalde de la ciudad sea "sumiso" a la presidenta de la Junta de

Andalucía, Susana Díaz.

"Necesitamos un nuevo equipo en Sevilla que no agache la cabeza y que

tenga ambición para esta ciudad. Sevilla tiene un patrimonio como no

tiene nadie. Esta ciudad está llamada a ser una de las grandes ciudades

de España y del mundo", ha manifestado el líder del PP-A.

En la misma línea, Virginia Pérez ha dicho que Sevilla "no se merece más castigos" por parte de Susana Díaz y ha pedido "valentía y determinación" a los afiliados para que el PP vuelva a gobernar en Sevilla. "Ahora más que nunca hay que inundar las universidades, los centros de ocio, los barrios... con el objetivo que ganar las elecciones en Sevilla".