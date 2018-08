Buscan a un vecino de Pino Montano, en Sevilla, de 33 años desaparecido desde el viernes

Publicado 26/08/2018 12:10:14 CET

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años, Daniel Baca Montiel, con residencia en el barrio de Pino Montano en Sevilla, está desaparecido desde la mañana del viernes cuando se fue a comprar el pan sobre las 8,30 horas y no regresó.

Un familiar del desaparecido ha detallado a Europa Press que la familia ya ha presentado una denuncia por el suceso ante la Policía Nacional. No obstante, según ha precisado la fuente consultada, hasta el lunes no comenzará la búsqueda ya que en el caso de los desaparecidos mayores de edad, como Daniel, los protocolos no se activan hasta que pasan 48 horas.

Daniel Baca Montiel salió de su domicilio con un pantalón naranja y con una camiseta blanca con rayas también naranjas y sin documentación, dinero ni móvil. Asimismo, sufre una enfermedad mental por problemas de ansiedad que conlleva una toma de medicación de forma periódica, según ha precisado la familia. El desaparecido ya se ausentó el pasado verano durante dos días.