Cabrera lamenta el "error" en la oposición de Tussam pero niega "perjuicio" para los aspirantes

Publicado 26/06/2018 15:41:08 CET

Un "error" en el concurso oposición de Tussam ha obligado a anular 17 preguntas de la prueba teórica

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha lamentado este martes el "error" detectado en la confección de la prueba inicial teórica del concurso oposición celebrado el pasado domingo por Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Consistorio, para seleccionar a 200 personas para su nueva bolsa de empleo de conductores, extremo que obligó a anular 17 de las cien preguntas de dicho examen teórico.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cabrera ha mostrado su pesar por este "error" cometido por la "empresa especializada" contrata por Tussam para encargarse de "todo el proceso" selectivo promovido por la empresa municipal de transporte urbano, para conformar una bolsa de empleo de 200 aspirantes a conductor perceptor.

Y es que según informaban a Europa Press el presidente del comité de empresa de Tussam, Emilio Cubero (Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte, SITT), y el secretario general de CCOO en esta sociedad municipal, Miguel Pereira, en el examen teórico inicial de este concurso oposición se detectó que 17 de las cien preguntas "no se correspondían con el temario".

Ante estas circunstancias, el tribunal del concurso oposición decidió "sobre la marcha" anular tales preguntas, para continuar con la celebración del examen. No obstante, el tribunal del concurso oposición habría previsto celebrar una reunión este martes, para analizar la situación y decidir si validar plenamente la prueba u ordenar que se repita.

CABRERA NO VE "PERJUICIOS"

En ese sentido, Juan Carlos Cabrera ha defendido la "rápida reacción del tribunal", al anular las citadas preguntas para que las mismas "no computen en el resultado final de la prueba", lo que le ha llevado a considerar que dicha decisión "no supone perjuicios para ninguno de los aspirantes". En paralelo, fuentes municipales han indicado a Europa Press que en principio, el tribunal del concurso oposición no habría adoptado aún ninguna resolución sobre el asunto.

Según las bases de la convocatoria, recogidas por Europa Press, está bolsa de empleo está destinada a "cubrir posibles necesidades de contratación temporal o indefinida", y su conformación se canaliza mediante un concurso oposición que "unifica la convocatoria en turno restringido entre el personal de la empresa y la convocatoria en turno libre".

El concurso oposición reserva el siete por ciento de las plazas ofertadas para su cobertura por personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento. En concreto, cuatro de las 200 plazas son reservadas "para su cobertura por personas con discapacidad intelectual" y diez plazas "se reservan para ser cubiertas por personas que acrediten otro tipo de discapacidad".

Precisamente por ello, la convocatoria "se organiza en tres grupos de inscripción diferenciados de aspirantes", uno "restringido para la promoción interna entre los trabajadores de la empresa", otro "grupo general o para la selección externa entre personas ajenas" a la misma y un tercer grupo "reservado para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, sean trabajadoras de la empresa o ajenas" a la misma.

LOS REQUISITOS

Entre los requisitos reclamados para concurrir al concurso oposición figura la obligatoriedad de contar con el permiso de conducción de clase D en vigor, estar en posesión de la tarjeta de cualificación profesional al haber completado la formación correspondiente al Certificado de Aptitud Profesional para Conductores (CAP), poseer el título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) "o equivalente" o "poseer al menos diez de los puntos del carné de conducir".

"Con carácter excepcional serán admitidos aquellos aspirantes que posean ocho puntos, siempre que se trate de conductores con permiso D que, por razones del tiempo transcurrido desde su obtención, no hayan tenido oportunidad de acumular los diez puntos necesarios y siempre que no exista pérdida por razones de sanción o infracción", precisan las bases de este concurso oposición.