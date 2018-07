Cáceres alberga este sábado la Asamblea de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Actualizado 25/11/2011 15:33:30 CET

La ciudad de Cáceres, que celebra este sábado día 26 el XXV aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se prepara para acoger la Asamblea General de las 13 ciudades españolas que cuentan con esta distinción y cuyos representantes municipales viajarán a la capital cacereña para mantener una reunión del grupo.

La jornada comenzará a las 9,00 horas con la celebración de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) que está formado por Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo.

A las 9,50 horas hay programada una foto de familia de los participantes en los adarves de la muralla, junto a la Plaza de Caldereros, y a las 10,30 horas comenzará, en el edificio consistorial, la Asamblea General.

Según ha explicado este viernes el portavoz del equipo de gobierno local, Valentín Pacheco, a las 12,00 horas hay prevista una comparecencia del presidente en funciones del grupo y alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y seguidamente se entregará el premio 'Patrimonio 2011' a la ciudad de Morella (Castellón).

A este acto está prevista la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, según ha avanzado Pacheco, que ha ofrecido los detalles de la jornada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno acompañado por Fátima Castillo, la nueva intérprete de signos del consistorio que ha sido contratada para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva.

En la entrega del premio se espera la presencia de responsables municipales de Corella pero también de ciudadanos de este municipio castellonense que se desplazarán a Cáceres para arropar a su localidad en un viaje que ha organizado el ayuntamiento para que estén presentes en un día tan importante.

Pacheco ha anunciado que esta misma tarde ya empezarán a llegar a Cáceres los alcaldes o tenientes de alcalde de las ciudades Patrimonio de la Humanidad y ha manifestado que este acto "es todo un orgullo para ciudad" y será el colofón a las actividades que se han estado desarrollando durante todo el mes de noviembre para conmemorar el XXV aniversario de la distinción de la capital cacereña como Patrimonio de la Humanidad.

Por la tarde, la Plaza Mayor de Cáceres acogerá un concierto a cargo de 'All Together Band' que rendirá tributo a 'The Beatles'. A partir de las 21,00 horas este grupo valenciano hará las delicias de los nostálgicos del mítico grupo inglés.

El concierto tendrá una duración de una hora y cuarto aproximadamente y el broche final de la programación del XXV aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad lo pondrá un espectáculo piromusical que llenará la Plaza Mayor de la ciudad de fuegos artificiales y sonido.