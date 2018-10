Canal Sur galardona a Paz Vega con el Premio a la Trayectoria en el Sevilla Festival de Cine Europeo

Publicado 06/10/2018 16:13:09 CET

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión ha vuelto a entregar este año el Premio a la Trayectoria en el marco del Sevilla Festival de Cine Europeo, que ha recaído en María de la Paz Campos Trigo, conocida como Paz Vega, actriz y modelo andaluza con una amplia carrera profesional en España y Estados Unidos, reconocida con numerosos premios, entre ellos el Goya.

Paz Vega nació en Sevilla en 1976, estudió en el colegio Santa Ana y en el Instituto Gustavo Adolfo Bécquer del barrio de Triana y dio sus primeros pasos como actriz en la Escuela de Teatro del colegio San Jose.

Canal Sur Radio y Televisón ha recordado en un comunicado que comenzó estudios de Ciencias de la Información, pero los abandonó y se trasladó a Madrid para dedicarse a la interpretación.

Allí, Paz Vega Consiguió papeles en series de televisión como 'Más que amigos', 'Compañeros' y '7 Vidas'; en las que ya adoptó como apellido artístico Vega, el de su abuela.

El primer papel importante en cine fue el de Lucía en 'Lucía y el sexo' (2001), de Julio Médem, que le supuso "su salto a la gran pantalla", con el que consiguió el Premio Goya a la mejor actriz revelación en 2001.

También obtuvo premio en el Festival de Cannes este año, donde fue reconocida con el Trofeo Chopard a la mejor actriz revelación por dicha cinta.

En 2002 protagoniza junto a Sergi López 'Sólo mía', de Javier Balaguer, participa en 'Hable con ella', de Pedro Almodóvar, y también es una de las protagonistas de 'El otro lado de la cama', de Emilio Martínez-Lázaro, la película española más taquillera de ese año.

En 2003 protagoniza junto a Leonardo Sbaraglia Carmen de Vicente Aranda y en 2004 acepta un papel en Estados Unidos en la película 'Spanglish, a las órdenes', de James L. Brooks, por la que recibió el premio a la mejor actriz revelación por Phoenix Film Critics Society.

También trabaja ese año en la producción española 'Di que sí', junto a Santi Millán y en 2006 aparece en un video musical de Alejandro Sanz titulado 'A la primera persona'.

Este año interpreta a Caterina Sforza en la película 'Los Borgia' dirigida por Antonio Hernández y poco después protagoniza 'El destino de Nunik' (La masseria delle allodole), dirigida por los hermanos Taviani.

En noviembre de 2007, rueda en Estados Unidos bajo la dirección de Frank Miller el papel de Plaster of Paris en la película de acción 'The Spirit', compartiendo reparto con Eva Mendes, Samuel L. Jackson y Scarlett Johansson, y en España, Teresa, el cuerpo de Cristo, de Ray Loriga.

En octubre de 2008 se incorpora al reparto de la serie 'LEX', protagonizada por su antiguo compañero de reparto en Siete vidas, Javier Cámara. En 2009 sigue desarrollando su carrera internacional en la película 'Triage', donde comparte cartel con Colin Farrell y el legendario Christopher Lee.

Asimismo, prosigue su carrera con Burning Palms junto con Shannen Doherty, la producción española 0Don Mendo Rock ¿La venganza?' y Cat Run. Más recientemente, ha rodado la película americana 'No Way Out' e interpreta a María Callas en 'Grace of Monaco' junto a Nicole Kidman, quien encarnó a Grace Kelly.

Tras residir varios años en Estados Unidos ahora ha vuelto a España, donde ha protagonizado varios programas y series de televisión de éxito. En 2017 recibe en el Festival de Cine de San Sebastián el Premio Jaeger-Lecoultre al Cine Latino. Reconocida fuera y dentro de su tierra, ha recibido la Medalla de la Ciudad de Sevilla, en 2008, y la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla, en 2010.

PREMIO CANAL SUR A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

Desde 2005, Canal Sur Radio y Televisión ha querido reconocer el trabajo de los andaluces más destacados en el panorama audiovisual. Miguel Hermoso (2005), Juan Diego (2006), José Luis Gómez (2007), Ana Fernández (2008), Antonio de la Torre (2009), Antonio Banderas (2010), Benito Zambrano (2011), Paco León (2012), Josefina Molina (2013), Alberto Rodríguez (2014), Inma Cuesta y Gervasio Iglesias (2015), y Antonio Dechent (2016) y Kiti Mánver (2017) han sido los artistas que han recibido el Premio a la Trayectoria Profesional de la cadena pública hasta la fecha.