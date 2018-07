Centenares de trabajadores de astilleros piden a los propietarios que se marchen y al Gobierno que actúe

Actualizado 27/01/2010 17:15:14 CET

Centenares de trabajadores de astilleros de Sevilla, más de 700 según los organizadores, se manifestaron hoy por las calles de la capital hispalense para pedir a los actuales propietarios de la factoría que "se marchen" y para pedir compromiso a la Junta en este asunto y al Gobierno central una reunión urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo entre trabajadores y la antigua Izar y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para abordar su situación y, "si es necesario, anular la venta que se hizo".

Según indicaron a Europa Press fuentes del comité de empresa, esta manifestación, que comenzó en la Puerta de Jerez y acabó en la avenida de República Argentina, donde se encuentra la sede de la delegación de Empleo de la Junta, se desarrolló sin incidentes y tras la misma los representantes sindicales se reunieron con el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, al que trasladaron sus inquietudes y propuestas.

Así, insistieron en la idea de que "los actuales propietarios de astilleros se deben marchar, pues son los principales culpables de la situación actual de la empresa, están actuando de mala fe y además no tienen ninguna respuesta fiable que implique la viabilidad de astilleros".

Asimismo, consideraron que la Junta, como administración pública, "no puede permitir que los astilleros de Sevilla cierren y debe tomar todas las medidas para eso no se produzca", por lo que le pidieron a Rivas que la Junta nombre al administrador único de Sevilla "con independencia de lo que ocurra en Huelva". En ese sentido, pidieron que sea alguien que "no haya tenido que ver con el proceso anterior y que tenga un perfil profesional".

En ese sentido, valoraron las palabras de Antonio Rivas, que apuntó que la Junta "no contempla ningún escenario donde el astillero esté cerrado ni tampoco destrucción de empleo en el sector", algo que supone "un hilo de esperanza, por lo que nos cogemos a esa tabla de salvación".

Los trabajadores asimismo apelaron a la responsabilidad de la SEPI, ya que "la propuesta de venta de los astilleros civiles ha sido una operación fracasada y están cerradas las factorías de Manises y Juliana", por lo que consideraron que el Gobierno central "no nos puede dejar abandonados".

Por ello, pidieron que se convoque con carácter urgente la comisión de seguimiento del acuerdo entre SEPI, Izar y los sindicatos para "estudiar y analizar la situación de Sevilla y ver qué mecanismos se pueden articular desde el Gobierno central", de forma que, según indicaron, "si es necesario y la propuesta de la Junta no se puede ejecutar finalmente, pedimos que se anule la venta que se hizo en su día con la privatización".

"Ya que no podemos ser de nuevo públicos, al menos queremos una propuesta de futuro para la factoría de Sevilla, donde los pedidos y el cobro de salarios están pendientes de un hilo", aseveraron las fuentes, que aseguraron que los astilleros de Sevilla "tienen presente y futuro" y reiteraron que la prioridad es "primero salvar astilleros y después, si se ha cometido algún delito, actuar judicialmente".

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE SEVILLA

Por su parte, el secretario de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, recordó la importancia del astillero para la economía y la industria sevillana, al tiempo que ha asegurado su viabilidad. "El astillero de Sevilla tiene ahora más carga de trabajo que en épocas pasadas, ya que en la actualidad se cuenta con tres barcos para construir y otros cinco previstos", señaló Vidán.

Por otro lado, el presidente del comité de empresa, Gregorio Mora, el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán y el secretario del sindicato provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, tienen previsto reunirse mañana con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, para informar acerca de la situación del astillero y para pedirle apoyo e implicación en el conflicto.