Chamizo insta a los partidos "a hacer una reflexión interna" porque la gente "anda un poco enloquecida" por la crisis

En su comparecencia en Comisión parlamentaria insiste en la necesidad de aprobar la ley de inclusión social y una ley de servicios sociales

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha señalado en Comisión parlamentaria, donde ha presentado el Informe Anual 2012, que estamos en una situación en la que los partidos "tienen que hacer una reflexión interna" porque la "gente anda un poco enloquecida" con la situación de crisis actual. En este sentido, afirma que muchas veces las personas "no saben dónde ir y si van a un sitio antes era vuelva usted mañana y ahora es aquí no es". Así las cosas, insta a los grupos políticos a que "sin conflicto, se lo piensen" porque este ciclo de hacer política "esta terminando" y "hay que empezar de otra manera". "Me preocupa la estabilidad mental de muchas personas motivadas por la crisis y hay que tenerlo presente".

Además, durante su intervención ha insistido en la necesidad de que el Parlamento apruebe la ley de inclusión social y una nueva ley de servicios sociales, dos temas "muy importantes" y sobre los que, a su juicio, "no habría grandes dificultades para un consenso entre las fuerzas políticas". Así, ha respondido Chamizo a la pregunta de la diputada popular Rosalía Espinosa sobre qué iniciativa sería la más urgente para pedir a la Junta en beneficio de los andaluces más desfavorecidos, en el marco de la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones, ante la que el Defensor ha presentado el Informe Anual de 2012.

Durante su comparecencia, Chamizo ha destacado que la Oficina se ha convertido en "el contacto inmediato" con las personas afectadas por los peores efectos de la situación económica", toda vez que señala que "se está trabajando por dos razones, primero porque recibimos más peticiones, ya sea formulando quejas o porque se incrementan las consultas y peticiones de asesoramiento", y porque "apreciamos falta de cauces de expresión ante las necesidades de amplios sectores sociales". Así, advierte de que la gente "empieza a sentir demasiadas puertas cerradas entre las estructuras de atención de las administraciones".

Además, Chamizo afirma que "nadie discute ya la grave crisis y son cada vez menos los que se atreven a cuestionar la necesidad de realizar ajustes en un modelo económico de un Estado de Bienestar insostenible", pero "nos negamos a aceptar que se haga inevitable que miles de persona tengan que perder su vivienda, su empleo o mendigar y no aceptamos que no exista otra opción", al tiempo que insiste en que existen tres escenarios "sensibles" como son la vivienda, el empleo y la cobertura social de emergencia.

Sobre la vivienda, lamenta que en este país "paraíso de la construcción" exista una "escandalosa carencia de viviendas". Así, la Defensoría ha recordado que en julio se elaboró un documento resumen de medidas "imprescindibles" que "están descritas en el Informe Anual y coinciden con líneas de trabajo del Consejo de Gobierno de la Junta", en referencia a la aprobación del decreto ley de función social de la vivienda. "Confiamos que su expresión formal sea puesta en práctica y consigamos dar un paso para satisfacer las necesidades sociales de vivienda", aunque Chamizo se muestra "escéptico".

Para ello el Defensor ha puesto como ejemplo, entre otros, que según el artículo 13 de la Ley 1/2010 se establecía como plazo marzo 2012 para aprobar y comunicar planes de vivienda y suelo. Sin embargo, lamenta, "hasta el momento de acotarse el plazo habían sido solo los ayuntamiento de Jerez, Córdoba y Sevilla los que atendieron esta obligación, es decir, de los 761 andaluces, solo tres".

Además, Chamizo ha aludido a las dos propuestas hechas en este Informe, entregado al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, el pasado 25 de marzo, y referidas a la necesidad de creación de una ley de segunda oportunidad, para ofrecer a los deudores pagar sus deudas "de forma ordenada y en plazos razonables" y la puesta en marcha de un fondo especial de solidaridad social "destinado a dotar de un mínimo de financiación a los recursos públicos y privados". Asimismo, lamenta la "dificultad" económica en el ámbito educativo, con la sustitución de los profesores transcurridos diez días lectivos, una demora que está creando un "gran malestar", así como en la administración de justicia. En este sentido, se ha referido a una queja reciente referida a que se está citando para 2016 en los Juzgados de lo Social de Sevilla.

Chamizo se ha referido también a la situación de la Ley de Dependencia, que "ha sido objeto el pasado año de la desvirtuación desde la derogación normativa de contenidos, la bajada del presupuesto y la paralización de la acción administrativa dedicada a la gestión y aplicación del sistema", lamenta, toda vez que alerta de que "si no se produce un cambio de rumbo a corto plazo tengamos que certificar la defunción del sistema". Al respecto, se ha referido al reciente análisis realizado por la Defensoría, que recoge tres puntos básicos para la pervivencia de la Ley: apostar por la ayuda a domicilio y centros de día, mantener la tasa de reposición y pagar la deuda acumulada en el sistema.

"ESTAR EN FUNCIONES SIGNIFICA FUNCIONAR"

El Defensor ha aludido también a la problemática de los veladores en las terrazas de zonas residenciales, a los controles de legalidad por parte de la Oficina a lo largo de 2012 en las participaciones preferentes, a lo que se ha unido el análisis de aspectos de función pública, prestaciones farmacéuticas, turno de oficio en prisiones o carencia en las universidades, porque "estar en funciones significa funcionar y en ello estoy mientras no me digan lo contrario", afirma Chamizo, quien "espera que la ciudadanía responda de manera valiente y participativa en los asuntos que les afectan, con una conquista de la agenda política para engrandecer la democracia, mientras ratifico el absoluto compromiso de Institución que seguirá defendiendo a las personas en los momentos en que más lo necesitan".

Por su parte, la portavoz popular ha reconocido el trabajo de la Oficina del Defensor y ha dicho que su grupo político "se acogerá" a los datos de este Informe que "les animará a hacer grandes esfuerzos para mejorar la situación", una situación ante la que el PP "no se resigna y está tomando muchas medias para salir de ella". Sobre el tema de participaciones preferentes, la diputada popular ha dado la "enhorabuena" a Chamizo por "ponerse al lado de las personas estafadas", y le ha animado que en el tema de los ERE "sea también decidido y ponga en conocimiento de la Fiscalía Superior de Andalucía "todo lo que tenga que poner" porque "hay millones de euros que tenemos que encontrar y devolvérselos a los parados de Andalucía y a las políticas de desempleo". El Defensor le ha respondido que sobre este tema, "han hecho todo lo que podían hacer y que estarán pendientes si hay algo nuevo por hacer".

El diputado de IU José Antonio Castro Román ha calificado de "muy positivo" el Informe 2012 porque demuestra que la Oficina "no ha sido ajena a esta crisis", porque "funciona y funciona bien". En esta misma línea se ha manifestado la diputada socialista Soledad Pérez, que ha dicho que "la falta de cauces de expresión" le parece "la piedra angular de la reflexión del Defensor y la que más tiene que preocupar a los representantes políticos".

Acerca el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia ha dicho que hay medidas con las que están de acuerdo como la acogida en familia y no seguir institucionalizando al menor, ante lo que el Defensor le ha contestado que "no se puede caer en la idea de que ahora todo tiene que ser acogimiento" en los planes nacionales y autonómicos, porque "hay niños que primero necesitan una valoración y me da miedo que con la crisis se cierren todos los centros residenciales".