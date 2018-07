Ciudadanos celebra ser "la fuerza que más ha crecido en Andalucía" en las elecciones

Publicado 21/12/2015 1:01:50 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, ha celebrado que su formación ha sido "la fuerza que más ha crecido en Andalucía" en estas elecciones generales, donde ha sido apoyada por un 13,78 por ciento del electorado, y que con los resultados se constata que "el bipartidismo ha muerto, se acabó imponer leyes injustas que no atienden a los ciudadanos".

En el hotel Ribera de Triana de Sevilla, donde la formación naranja ha establecido su 'cuartel general' para seguir los resultados de estas elecciones generales, Marín ha sacado pecho de los ocho diputados que ha conseguido la formación en Andalucía, y ha afirmado que "mientras algunos querrán justificar los datos de esta noche, C's sólo puede estar orgulloso porque en marzo nos votaron 368.000 andaluces y hoy más de 602.000, con lo que hemos crecido en Andalucía un 62 por ciento, hemos crecido más de 4,5 puntos -en las autonómicas de marzo consiguió un apoyo del 9,28 por ciento--, y somos la fuerza política que más ha crecido Andalucía en estas elecciones generales".

Ha señalado que con los ocho diputados que van a representar a C's desde Andalucía, la formación aporta "más del 20 por ciento de los escaños" del partido en la Cámara baja. "Estamos muy satisfechos, orgullosos y convencidos de que un nuevo tiempo político acaba de comenzar", ha agregado el líder andaluz.

"Dijimos que os íbamos a devolver sonrisa y lo hemos cumplido", ha exclamado Marín ante un centenar de militantes, simpatizantes y cargos del partido que le arropaban durante su intervención, antes de puntualizar que los resultados de estos comicios evidencian que "el nuevo centro político del país también se consolida en Andalucía".

Ha agradecido a los votantes su respaldo y que con su apoyo hayan decidido que C's "se convierta de verdad en una alternativa de gobierno". "Vamos a ser alternativa de gobierno, no solo oposición, vamos a trabajar duro para que en Andalucía, igual que en el resto del territorio nacional, cambien las cosas como planteamos desde que comenzamos en la campaña de las autonómicas", ha afirmado.

El líder andaluz ha asegurado que estos resultados han sido gracias a la "ilusión y las ganas de todos esos compañeros que en las ocho provincias y en todos los rincones han trabajado muy duramente" para obtener esa representación y todo, ha agregado, "a pesar de ley electoral, una ley que vamos a cambiar esta legislatura, porque no es justo que en algunas provincias como en Jaén, donde hemos superado en 90 por ciento los resultados de marzo, no hayamos conseguido el escaño, ni en Huelva, a pesar de doblar resultados de las autonómicas".

"Hoy se ha cumplido, el bipartidismo ha muerto", ha exclamado Juan Marín para asegurar que "se acabó imponer leyes injustas que no atienden a los ciudadanos, que se acabó tomar decisiones que no solucionan problemas, y los corruptos que se preparen porque vamos a eliminar los aforamientos y no van a poder refugiarse en la política".

Ahora, en palabras del portavoz andaluz, "el verdadero cambio acaba de comenzar en Andalucía y en España, y lo vamos a hacer porque tenemos un gran equipo" y mientras "el PP ha conseguido 700.000 votos menos que en las pasadas generales, el PSOE e IU pierden espacio, y Podemos gana un dos por ciento, C's es la fuerza que más crece".

"EL CORAZÓN DESGARRADO" POR EL APOYO

Y es que, a su juicio, "el Congreso necesita lo que siempre ha aportado C's: diálogo, consenso y propuestas sensatas". Ahora, "quien quiera gobernar tendrá que hacerlo mediante el diálogo, escuchando y entendiendo que las cosas han cambiado", ha señalado Marín para asegurar que las prioridades de su partido pasan por garantizar los servicios básicos, hacer propuestas para crear empleo, reformar esta injusta ley electoral para que no vayan a la basura millones de votos, así como reformar las instituciones que lo requieren, como el CGPJ, para que estén al servicio de los españoles".

Ha dicho tener el "corazón desgarrado" por tanto apoyo como han recibido en Andalucía y que este respaldo refleja que "hacemos lo correcto en el momento adecuado, y nos sentimos orgullosos y satisfechos".

"Hoy empieza la nueva política, es el fin de la política rancia de rojos y azules, ahora empieza una política en la que todos los españoles están llamados a sentarse en la mesa y demostraremos a los ciudadanos que cuando han depositado su confianza en nuestro proyecto no vamos a engañar ni a defraudar a nadie", ha manifestado antes de sentenciar que "C's es la única garantía de que este país empiece a funcionar con los valores y principios de nuestro programa, que se van a cumplir".

Encontrarán a C's, según ha dicho Marín, "las fuerzas que quieran hablar, y nos tendrán enfrente quienes estén por la confrontación, por el descrédito, el insulto y las descalificaciones". "Ahora a trabajar muy duro. El futuro es de todos vosotros, de todos nosotros, el futuro es de C's", ha zanjado el líder regional.

En Andalucía, C's ha logrado en estas elecciones generales un total de ocho representantes en el Congreso, de los que dos irán por la provincia de Málaga, otros dos por Sevilla, y uno por Almería, Cádiz, Córdoba y Granada. De esta manera, la formación naranja no consigue diputado ni por Huelva ni por Jaén.

Concretamente, desde Andalucía C's mandará al Congreso a Virgina M. Salmerón y Fidel Prieto por Sevilla, Irene Rivera y José Calle por Málaga, Javier Cano por Cádiz, Marcial Gómez por Córdoba, Luis Salvador por Granada y Diego Clemente por Almería.